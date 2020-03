La Xunta suspende la venta de permisos de pesca fluvial y permite abrir tiendas de alimentación animal

Según ha explicado la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, desde el momento en el que se declare el levantamiento de las restricciones establecidas como consecuencia de este estado de alarma, se volverá a habilitar nuevamente la posibilidad de acceder su venta.

Del mismo modo, Medio Ambiente habilitará un procedimiento para la devolución de las tasas correspondientes a los permisos de pesca fluvial coincidentes con las fechas de vigencia del estado de alarma. Las tasas abonadas para la expedición de un permiso van desde los 2 euros para la pesca sin muerte hasta los 13 euros, para pesca de 1º categoría.

Por otra parte, y dado que el decreto gubernamental incide en la tenencia responsable de los animales de compañía, ha Xunta ha recordado que deben permanecer abiertas las tiendas de alimentación de animales, así como los servicios veterinarios. El personal de los centros de acogida seguirá acudiendo a alimentar y cuidar de los animales que se encuentren ingresados y los técnicos de los centros de recuperación de fauna silvestre continuarán con el desarrollo de sus funciones.

La Xunta también recuerda que sólo los propietarios sin síntomas podrán sacar a sus perros a pasear, de manera individual; con el fin de que puedan hacer sus necesidades. No obstante, no será necesario limpiar con ninguna sustancia desinfectante la zona defecada, tras la retirada de la heces del perro. Según la información científica, los animales de compañía no padecen ni transmiten el coronavirus.