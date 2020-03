Alejandra Rubio revela el motivo de su ruptura con Álvaro Lobo

Tras un tiempo negándolo todo, la hija de Terelu Campos ha decidido sincerarse sobre su ruptura con el jugador de baloncesto Álvaro Lobo. La pareja puso fin a dos años de relación, algo que se pudo ver cuando tanto él como ella borraron las fotografías que tenían juntos en redes sociales.

En un principio dijeron que esto se debía a razones laborales, pero después de un tiempo, Alejandraconfesó que se trataba de una ruptura. Y ahora, la influencer ha querido explicarlo más extensamente, tras reconocer que había evitado el tema porque no le apetecía hablar de ello.

"Las relaciones se acaban y la vida sigue, cada uno tenía una vida distinta, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está. Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también", ha comentado Rubio en un directo de su Instagram.

"Me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día te levantas y se han acabado las rayadas y las tonterías por fin". Y a los que le preguntan sobre si se arrepiente de haber tenido esta relación, la nieta de María Teresa Campos contesta: "No. No solo no me arrepiento, sino que no tengo por qué borrar cosas que hayan pasado en mi vida".

La expareja mantiene una buena relación y ha sido fotografiada alguna vez. Además, tras la ruptura, la joven empezó a colaborar en varios programas televisivos como modelo y comentarista en formatos como el debate de La isla de las tentaciones y Viva la vida.