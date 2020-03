Galicia registra la primera muerte por coronavirus y los afectados aumentan a 135

Así lo ha confirmado este sábado el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, que ha precisado que el fallecimiento se ha producido este sábado y que ha enviado un "abrazo" y el pésame a la familia de la mujer.

Según ha concretado, la paciente fallecida con coronavirus es una mujer de 92 años con patología múltiple que dio positivo a la prueba de Covid-19 y que se encontraba ingresada en el Hospital Povisa. Se trata de un caso importado.

En el conjunto de Galicia, el número de casos confirmados de coronavirus asciende a 135, 20 más que en último balance de la Xunta. De ellos, 55 están en el área de A Coruña donde, además de otros casos, se registraron varios vinculados al centro cívico de Feáns, cerrado preventivamente en cuanto se detectaron.

Asimismo, 23 están en el área de Vigo, 17 en la de Santiago, 15 en la de Ourense, 13 en Pontevedra, siete en Lugo y cinco en el área sanitaria de Ferrol.

Del total de pacientes positivos, la mayor parte -101- están en aislamiento domiciliario, desde donde se les hace el seguimiento. Otros 27 permanecen hospitalizados en unidades convencionales y siete están en la UCI -cuatro en A Coruña, dos en Vigo y uno en Santiago-. Además, este viernes Galicia registró sus tres primeras altas, las de tres pacientes del área de A Coruña que ya han superado la enfermedad.

El gerente del Sergas, Antonio Fernández-Campa, ha reconocido que este viernes fue un día "muy activo" en la actividad para identificar y contener el coronavirus. Así, sólo el viernes se hicieron 303 pruebas de esta enfermedad, con lo que el total realizado por el servicio sanitario gallego asciende a 1.087.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y PROTOCOLOS

Sanidade ha hecho hincapié una vez más en la importancia de no emplear el número 061 para aclarar dudas o para atenciones no urgentes, dado que podría obstaculizarse la atención de este tipo de emergencias. En caso de dudas o síntomas leves, la población debe llamar al 900 400 116 y, si se sospecha de que se pueda padecer coronavirus, no acudir a centros hospitalarios.

Desde este viernes, el Sergas pone además a disposición de la ciudadanía una página web -