Feijóo ve "lógico" aplazar el 5A si no hay "garantías" y lo tratará con Sánchez tras verse con los partidos

20M EP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este viernes que "en este momento no se reúnen las garantías para poder celebrar elecciones" ni se puede "concretar en qué momento podrían reunirse el cien por cien". Por ello, tras remarcar que no forman parte de su agenda y las ve "secundarias", ha asegurado que ve "lógico" que, "si no hay el cien por cien de garantías" para votar, no se celebren los comicios del 5 de abril.