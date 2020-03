. Coronavirus.- Cantabria confirma cuatro nuevos casos, todos hombres y uno de ellos con 80 años

Los cuatro nuevos afectados están fuera de la gravedad extrema, es decir ninguno se encuentra en la UCI; dos están hospitalizados en Valdecilla por el cuadro que presentan pero se encuentran en una situación "estable" y los otros dos, del área sanitaria de Santander, se encuentran en su domicilio.

Así lo ha dado a conocer hoy en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha comparecido junto a la directora general de Salud Pública, Paloma Navas, y la jefa de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Carmen Fariñas.

Aunque estos responsables sanitarios se han mostrado reticentes a facilitar datos sobre estos nuevos casos positivos, sí se ha dado a conocer que uno de los hospitalizados es una persona que habitualmente no reside en Cantabria, sino en el País Vasco.

El otro de los hospitalizados es un varón de 80 años, con patologías previas que acudió a Urgencias al Hospital de Sierrallana y precisaba ingreso por la patología que tenía y el cuadro clínico que presentaba en ese momento.

Durante la exploración, se vio que podría tratarse de un posible caso de coronavirus, por lo que se le sometió a las pruebas y fue ingresado en el Servicio de Medicina Interna de Sierrallana. Sin embargo, una vez que las pruebas determinaron el positivo en coronavirus, fue trasladado a Valdecilla.

A raíz de este caso, 27 profesionales sanitarios de Sierrallana están, en este momento, "en estudio" para determinar su situación de riesgo en función del contacto que tuvieron con dicho paciente y tomar, a continuación, medidas.

SEIS ALTAS

El consejero ha señalado que, junto a la "mala noticia" que suponen estos nuevos casos, hay otra "buena", como que hoy mismo han recibido el alta 6 de las 12 personas confirmadas hasta ahora por coronavirus en Cantabria.

En la rueda de prensa, no han descartado que en los próximos días se puedan producir más altas, una vez que se confirme que se han negativizado en las pruebas de seguimiento.

De esta manera, en estos momentos se contabilizan un total de 10 casos (los 6 restantes anteriores y los 4 nuevos). De ellos, solo tres están hospitalizados, esto es los dos nuevos y la primera paciente que dio positivo por coronavirus en Cantabria, anunciado el pasado 29 de febrero.

Respecto a este primer positivo, del que este viernes se cumplen ya los 14 días de plazo, su situación clínica es "estable" y está "asintomático", a la espera de realizar las pruebas que confirmen o no si ha negativizado la enfermedad para poder ser dado de alta.

Pese a que se puedan ir produciendo altas en los próximos días, el consejero tampoco tienen "ninguna duda" de que el número de casos por coronavirus en Cantabria "irá en aumento", aunque "no se puede predecir el ritmo", aunque se confía en que, con las medidas preventivas que se recomiendan, se vayan dando "de forma controlada".

Cuestionado por la capacidad de Valdecilla para absorber la derivación de todos los casos positivos que se vayan dando y el riesgo de saturación existente, el consejero no ha querido ponerse en casos "catastrofistas" o "hipotéticos", aunque sí ha reconocido que se está trabajando en diferentes escenarios futuros.

Rodríguez no cree que vaya a haber un "desbordamiento" de la sanidad de Cantabria por el coronavirus y ha señalado que, en caso de que sea necesario, los otros dos hospitales (Laredo y Sierrallana) podrían atender casos y también se valoraría abrir ciertas áreas del hospital de Liencres. El consejero ha subrayado que se pondrían a disposición de la población los recursos que fueran necesarios.

El consejero ha negado que haya desabastecimiento de kits de prueba, cada uno de los cuales tiene un coste de 1.400 euros y sirven para realizar 30 muestras.

Por ahora, se ha realizado, por el momento, unas 150 pruebas, una media de 30 diarias. También ha negado demoras excesivas a la hora de realizarlas.

FASE DE "CONTENCIÓN REFORZADA"

Por ahora, Cantabria se encuentra en una fase de "contención reforzada" y se va a insistir en medidas dirigidas a colectivos vulnerables, como las personas mayores, y que en muchos casos padece otras patologías previas.

Así, se van a suspender las actividades colectivas de ocio en centros de mayores, aunque los centros de día van a seguir prestando servicios porque, por ahora, "no hay razón" para suspender su actividad.

No obstante, se pide a familiares y cuidadores de estas personas que, "ante la más mínima" presencia de síntomas respiratorios, no lleven a los usuarios a estos centros, así como que tomen medidas de contención" para evitar contagios.

También se "ruega" a aquellas personas que procedan de zonas de transmisión comunitaria no controlada, como Madrid, Álava o La Rioja, que si acuden a Cantabria reduzcan al mínimo posible su actividad social las primeras 72 horas hasta ver su evolución. Además, se pide avisar en cuanto haya algún tipo de síntoma. El objetivo es evitar que se siga expandiendo el contagio.

LOS COLEGIOS Y LA UNIVERSIDAD SE MANTIENEN ABIERTOS

Por ahora, los colegios y la universidad en Cantabria se mantendrán abiertos porque, según Rodríguez, "no hay razones en este momento para cerrarlos". De este modo, la comunidad autónoma es la única del norte de España que no altera la actividad educativa.

El consejero ha reconocido que, en las últimas horas, han recibido "muchísimas peticiones" de cierres de colegios, algo que por ahora no se va a hacer.

Sin embargo, el consejero ha precisado que "esto no quiere decir que las cosas no puedan cambiar en cuestión de horas". "Si, de repente, dentro de dos horas encontramos un caso positivo en el colegio X, por supuesto que cerraremos de forma preventiva inmediatamente el colegio X, pero de momento no hay razones para suspender la actividad educativa ni en nivel preuniversitario ni en el universitario", ha dicho Rodríguez.

EL GOBIERNO MANTIENE SU AGENDA

En cuanto a la actividad del Gobierno de Cantabria, el consejero ha explicado que, por ahora, los integrantes del Ejecutivo seguirán con su agenda, sin ver limitada su actividad pública.

"De momento no tenemos una transmisión comunitaria no controlada y, por lo tanto no vamos a aplicar medidas restrictivas de ese tipo", ha señalado.