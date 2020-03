Coronavirus.- Puig defèn que no hi havia alternativa a ajornar Falles i Magdalena i promet fer "el que calga"

"No podem especular amb la salut pública", ha reivindicat en una compareixença a petició pròpia en Les Corts per a desgranar el pla de xoc del Govern valencià contra el Covid-19 i fer balanç de les últimes setmanes.

Puig ha mostrat el seu "dolor" per la decisió que van prendre fa 36 hores d'ajornar Falles i Magdalena, "una decisió molt difícil i de caràcter extraordinari", basada en la instrucció que els va remetre el dimarts a la vesprada el Ministeri. Sanitat va advertir que les festes reunirien un gran nombre de persones d'altres comunitats i països, amb "estimacions de més de 250.000 visitants i risc d'acceleració de l'epidèmia, per la qual cosa va demanar la suspensió.

Davant aquesta ordre, ha mantingut que estan "obligats a minimitzar el risc de les aglomeracions humanes o desplaçaments massius de zones on el virus està més expandit". "Cap governant responsable i seriós pot desafiar els criteris basats en l'evidència científica", ha asseverat, amb el benestar de la població com a "primera obligació".

En tot cas, el cap del Consell ha posat l'accent en la intenció d'"evitar la suspensió definitiva" de Falles i Magdalena, ajornades a una nova data "subjecta a l'evolució dels esdeveniments i l'opinió dels agents implicats", especialment en l'àmbit local de València i Castelló. "No les suspenem", ha recalcat, i ha cridat a la unitat d'acció i a no fer partidisme.

"A ningú pot sorprendre el dolor que suposa aquesta decisió. Les Falles són Patrimoni Immaterial de la Humanitat, però són molt més: una tradició cultural que ha forjat el caràcter dels valencians i que solament s'han suspès cinc vegades en la història", des del XIX per impostos, la Guerra de Cuba i els tres anys de Guerra Civil", ha manifestat, destacant el seu paper com a motor econòmic per a tota la Comunitat.

I la Magdalena, amb cap suspensió en els seus 75 anys d'història, "són la referència emotiva de la capital de la Plana", Festa d'Interés Turístic Internacional on "les gaiates il·luminen els carrers de Castelló i òmpliguen de vida una ciutat que cada any espera una celebració comunitària que demostra com a poques que les societats són molt més que la suma dels seus individus", ha exclamat Puig en el seu discurs inicial.