El tenso roce entre Víctor Sandoval y Carmen Borrego tras un zasca sobre Terelu Campos en 'Ven a cenar conmigo'

El presentador de televisión Víctor Sandoval fue este miércoles el primer anfitrión de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, el concurso donde Bibiana Fernández, El Dioni y Carmen Borrego competirán junto al tertuliano por un premio de3.000 euros.

El colaborador de Sálvame abrió las puertas de su casa con entusiasmo, aunque la primera impresión que tuvo al conocer a los aspirantes no fue de su agrado. "No sé cómo irá el resto de la noche, pero de momento hemos empezado muy mal", aseguró tras saber que la hija de María Teresa Campos le iba a acompañar a lo largo del programa de Cuatro.

Por su parte, Borrego tampoco celebró la noticia: "¿No me podían haber puesto con otra persona? Víctor me parece un poco dañino", valoró. Tanto es así que los televisivos no tardaron en discutir nada más sentarse a degustar la cena que había preparado el anfitrión, que cargó inesperadamente contra Terelu Campos.

#VenACenarSandoval cuando estás dando una fiesta en tu casa y llama tu casera. pic.twitter.com/FLPVIxbPXV — A. Valle (@andelvall) March 11, 2020

Borrego le preguntó al colaborador si era feliz, a lo que el aspirante respondió: "Yo seré feliz cuando haga un trabajo que me guste. Yo no soy Terelu, que lo pide todo en televisión", apuntó en tono de humor. Sin embargo, el comentario no gustó a la tertuliana: "A Terelu la dejas en paz, porque por ahí no voy a pasar, Víctor. Me cabreo", advirtió.

La reacción de la colaboradora de Viva la vida hizo que el anfitrión cambiararápidamente de tema. A partir de ese momento, los cuatro concursantes del espacio de Mediaset disfrutaron de una velada que, finalmente, dejó buen sabor de boca y 18 puntos en el marcador para Sandoval.