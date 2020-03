Coronavirus.- Interagrupació de Falles: "Hem de veure com eixim d'aquesta sense deixar cap mort en el camí"

Així s'ha pronunciat Serrano en declaracions a Europa Press, en les quals ha destacat que en 85 anys no s'havia pres una decisió com aquesta. El president ha indicat que ara mateix existeixen dos escenaris: "ajornar o cancel·lar", davant els quals ha demanat "s'ha d'intentar solucionar sense que ningú perda".

De fet, ha remarcat que va a haver-hi empreses que "ho van a passar molt mal". En concret, ha apuntat a companyies de cátering, d'esdeveniments i patrocinadors entre uns altres. Per açò ha instat a treballar "perquè tots isquem d'aquesta": "Els fallers ens alçarem", ha agregat.

Serrano ha indicat que les carpes no se'n van a muntar perquè "és un sense sentit plantar alguna cosa per a veure com s'arreplega". També ha assenyalat que des de la Interagrupació estan contactant amb els seus advocats referent a les revetles, i ha apuntat els estan animant a trobar una "entesa cordial" amb els proveïdors perquè "isquem tots".