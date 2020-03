El Claustro de la UR reelige a Teresa Cascudo como defensora universitaria para un nuevo mandato

En la votación, ha obtenido 62 votos a favor, 4 votos en contra y 4 votos en blanco. En esta ocasión, Teresa Cascudo -que en 2016 sucedió en el cargo a José M.ª Aguirre Oraa tras enfrentarse al estudiante Mario Sáenz Martínez- era la única candidata en liza.

Teresa Cascudo García-Villaraco (Figueras, 1968) es profesora Titular del Área de Música del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad de La Rioja. Ha sido directora del Máster Universitario en Musicología y sus principales líneas de investigación son la música en España en el fin de siglo XIX y las relaciones entre nacionalismo y composición musical.

INFORME DEFENSORA UNIVERSITARIA

Cascudo ha presentado la Memoria de Actividades del Curso 2018-19 de la Defensoría Universitaria, que tramitó 121 expedientes, un 2,5 por ciento más que el curso anterior: 6 expedientes de queja, el doble que el curso pasado, y 3 informes de oficio. Además, emitió 5 recomendaciones.

Al igual que en años anteriores, la consulta ha sido el procedimiento de tramitación más utilizado, con una notable diferencia con respecto a los demás tipos de expediente. Los estudiantes (82 por ciento) son los que más han demando la actuación de la defensora, seguido del Personal Docente e Investigador (16 por ciento)*y de los miembros del Personal de Administración y Servicios (2 por ciento).

Estas estadísticas no incluyen peticiones que se han solucionado con gestiones rápidas, directamente por teléfono, presencial o correo electrónico. Tampoco aquellas peticiones cuyo planteamiento no estaba entre las competencias atribuidas a la Defensoría, porque no se referían a órganos y servicios de la Universidad de La Rioja o bien el interesado no se identificó.

En general, las actuaciones se solicitan de forma individual, aunque el curso pasado se detectó un aumento en los expedientes abiertos colectivamente y este curso se ha mantenido esta tendencia. En total, se han abierto 17 expedientes de consulta o queja colectiva.

En cuanto a la época del año, la Defensoría Universitaria ha constatado una concentración de las consultas y de las intervenciones en los períodos de examen y matrícula. Los meses de enero, febrero, mayo, junio y julio de 2019 fueron particularmente densos en este capítulo. En este aspecto, se mantiene una tendencia similar a la de otros años.

En lo que se refiere a los temas de consulta, se distinguen tres bloques: 49 de los expedientes tratados en el curso pasado en la defensoría estuvieron directamente relacionados con la evaluación del estudiante, 29 con problemas relacionados con gestión académica.

Han mitigado los temas directamente relacionados con la docencia, 9 frente a 19 del curso pasado, que, habitualmente, tienen que ver con cuestiones relacionadas con la aplicación de las Guías Docentes.

La Defensoría Universitaria ha notado un aumento de las consultas relacionadas con la evaluación de los estudiantes, que sigue una tendencia iniciada en el curso 2017-18. Los conflictos interpersonales han aumentado con respecto al año anterior, pasando de 7 a 21 expedientes. Estos datos adquieren cierta relevancia al corresponderse la memoria con el segundo año de utilización del mismo sistema de archivo y clasificación de expedientes.

En octubre de 2019, desde la Defensoría Universitaria se lanzó una encuesta de satisfacción sobre su actuación en los cuatro últimos años, de la que se desprende que el trato recibido y las actuaciones llevadas atendiendo a cerca de medio millar de personas merece una valoración muy positiva por parte de quienes han acudido a este servicio. El 90 por ciento de las personas que han participado en la encuesta recomendarían a otros miembros de la comunidad universitaria acudir a la Defensoría en caso de necesidad.