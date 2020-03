Dolly Parton quiere celebrar su 75 cumpleaños reviviendo su mítica portada de 'Playboy'

Dolly Parton está de absoluta actualidad. Además de seguir en activo en lo que a la música se refiere, su nombre se ha adueñado durante estos meses de las redes sociales, pues ha sido la inventora del último reto viral en el que ya han participado multitud de celebrities y mortales. Una divertida prueba que lleva su nombre y que consiste en subir cuatro fotos y adjudicarlas, según la postura o la vestimenta, a las redes sociales más populares de esta década: Facebook, Instagram, Linkedin y Tinder.

Para representar esta última, Parton utilizó la imagen de la conocida portada de la revista Playboy que protagonizó en 1978, logrando el aplauso general y devolviendo esta sensual fotografía a la palestra mediática. Una imagen icónica de la cantante de Jolene en la que aparece ataviada con el uniforme de conejita y que, si todo va según lo previsto, podría volver a repetirse en 2021.

Chica ‘playboy’ a los 75

Quizá el éxito cosechado con el Dolly Parton Challenge, ha decidido intentar repetir este hito el día que cumpla 75 años (19 de enero del año que viene) y volver a sentar un precedente en la historia de esta afamada revista. Así se lo ha hecho saber en el programa australiano 60 minutos, en el que ha confesado que, en caso de que a Playboy le parezca bien, le gustaría enfundarse de nuevo en el mismo traje de conejita y repetir la foto.

"Probablemente podría usarlo", ha dicho en el citado programa haciendo referencia al vestuario de 1978. "¡Sigo teniendo las mismas tetas!", ha bromeado esta cantante que, entre otras declaraciones, ha asegurado que no está por la labor de dejar la música. "No planeo retirarme. Acabo de cumplir 74. Planeo estar en la portada de la revista Playboy nuevamente", ha recalcado antes de aclarar que aún no saben si desde el medio apoyarán esta iniciativa con la que evocar viejos tiempos. "Ojalá pueda volver estar en la portada para mi 75º cumpleaños", ha concluido.