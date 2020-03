Ford planteja un ERE de 410 persones a Almussafes, 255 d'elles de muntatge i 102 de carrosseries

La direcció ha traslladat aquestes xifres en la primera reunió del període de consultes de l'ERE, en la qual s'ha entregat als sindicats -UGT, STM, CCOO i CGT- la documentació pertinent per a començar el diàleg.

La companyia va traslladar la setmana passada als sindicats la necessitat de baixar la producció en uns cent vehicles diaris a causa d'un "continu descens de vendes". Així, estima que s'ha d'abordar un "excedent de personal" de 410 empleats, en una plantilla de prop de 7.400.

Sobre aquest tema, des d'UGT, sindicat majoritari en Ford Almussafes, el seu portaveu i president del Comité d'empresa, Carlos Faubel, ha afirmat, en declaracions a Europa Press, que la direcció els ha traslladat que té ganes de negociar però ho veuen "una mica trampa" perquè la xifra d'acomiadaments estava "molt encotillada", és a dir, en unes àrees molt específiques.

UGT espera que la companyia es comprometa amb els sindicats en dos aspectes fonamentals. El primer, que el personal de la futura planta de muntatge de bateries siga de Ford, és a dir, que es nodrisca al 100% d'empleats de la companyia, la qual cosa "esmorteiria" el colp de l'ERE i "ajudaria en la cerca de solucions".

El segon aspecte és, segons ha comentat, que l'ERE no se cenyisca a unes àrees determinades i s'òbriga a tota l'empresa per a poder "apostar per eixides voluntàries" des de qualsevol departament de la factoria. "Si vam ser capaços de fer-ho fa 10 anys, ara també es pot", ha postil·lat.

Si l'empresa accepta aquestes dos propostes, ha comentat Faubel, des d'UGT ofereixen la possibilitat de canviar algun article del conveni "davant un tema tan greu". Faubel ha mostrat el seu desig que divendres que ve, dia en què es produirà la segona reunió, l'empresa tinga llesta una nova proposta i "faça un pas seriós" en busca de arribar acords.

Per la seua banda, des de CCOO han traslladat que consideren que la xifra de 410 persones afectades està "augmentada" per a tindre marge de negociació, i ha advocat per baixes incentivades, prejubilacions i recontractacions "per a intentar evitar que no isca ningú, es reduïsca el nombre d'afectats o, en cas d'eixides de treballadors, siguen de la millor manera".

STM, que ha assegurat que prefereix l'acord al desacord i el pacte a la confrontació, ha subratllat que les 410 eixides són "totalment exagerades i cal reduir-les". Per açò, planteja que el personal de bateries siga de Ford i forme part d'aquesta negociació, i que una altra gran part d'eixes 410 persones han de reforçar les línies de producció "per l'altíssima càrrega de treball que patim en molts dels llocs de treball", ha comentat.

També ha traslladat a la direcció que, en eixe objectiu de voluntarietat, cal incloure els companys de les plantes de Motors i Recanvis. L'empresa "ha de tindre clar que no pot haver-hi ni una sola eixida traumàtica. És a dir, les eixides que finalment es produïsquen han de ser, totes elles, voluntàries", ha postil·lat.

Per la seua banda, CGT ha qualificat també d'"excessiu" el nombre aportat per l'empresa i creu que es pot reduir "considerablement" recol·locant molts d'ells en la nova planta de bateries. "Hem recordat a l'empresa que en aquests moments ja estem pràcticament amb una producció de 1.640 vehicles/dia, i ningú que treballe en les plantes de fabricació de vehicles pot creure's que, a hores d'ara, amb les càrregues de treball que hi ha i la quantitat d'hores extra que s'estan fent per a cobrir llocs de treball en altres torns, sobren 410 companys", ha dit.

Para CGT és "imprescindible" que abans d'adoptar qualsevol mesura, es busquen alternatives de recol·locació i es baixen les càrregues de treball, i per descomptat, "qualsevol solució a la qual s'arribe haurà de passar necessàriament per la voluntarietat", ha destacat.