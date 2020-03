Ford Almussafes planteja un ERO que afectarà 400 empleats

Quan semblava que l'estabilitat treia el cap tímidament a la planta de Ford Almussafes, el gegant automobilístic va llançar ahir una notícia que va caure com un pitxer d'aigua gelada: la companyia planeja executar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) en la factoria valenciana que afectarà 400 empleats d'una plantilla d'uns 7.400 (aproximadament, el 5,4%).

Aquesta dràstica mesura es deu a la baixada de producció en la factoria, que l'empresa xifra en 100 cotxes menys diaris enguany, segons els va plantejar la direcció de Ford Almussafes als sindicats.

UGT, CGT, STM i CC OO van rebre l'anunci en una reunió que va tindre lloc ahir per a parlar sobre la situació de la fàbrica valenciana. Ara els tocarà a aquests grups sindicals negociar una eixida el menys perjudicial possible per als seus treballadors.

Aquesta notícia ha arribat a la planta valenciana després que al gener, fa tan sols un parell de mesos, Ford donara a conéixer que injectaria 42 milions d'euros en la factoria dins de la seua estratègia d'electrificació.

El mateix president a Europa de la multinacional americana, Stuart Rowley, va viatjar fins a la Comunitat per a donar la bona notícia. Va explicar que eixa injecció econòmica serviria per a construir una instal·lació d'assemblatge de bateries d'última generació així com per a posar en marxa les línies de muntatge per a dos nous híbrids dels models S-MAX i Galaxy. D'eixa manera, Almussafes es convertiria, en paraules del propi Rowley, en “el centre de producció d'automòbils de Ford que més models híbrids fabrique en tota Europa”.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, no va tardar a celebrar aquells plans: “La decisió de l'empresa de situar en la factoria d'Almussafes aquest eix estratègic de l'electrificació, sens dubte, ens dóna confiança en l'estabilitat de l'ocupació”. En efecte, l'estabilitat de l'ocupació era important per a una factoria que va viure durant l'any anterior quatre Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Res més lluny de la realitat.

Segons explica a 20minutos el president del comité d'empresa d'Almussafes, Carlos Faubel, no s'esperaven una retallada en la plantilla d'aquesta magnitud. “Sabíem que podia ocórrer una cosa així perquè veníem de quatre ERO temporals l'any passat”, però no que anaren a tirar a 400 empleats en un ERO. Faubel explica que l'any passat van poder “sortejar la situació” que abans o després colpejaria a Almussafes. Ho van fer pactant els quatre ERTO (un per trimestre) i distribuint als empleats que l'empresa ja no necessitava en activitats relacionades amb el llançament del nou Kuga.

“La setmana que ve [el dia 10 de març] comencem el període de negociació. És l'últim que un desitja negociar, però la realitat és la que és en el sector de l'automòbil. Farem tot el possible per evitar solucions traumàtiques”, prossegueix el màxim responsable sindical de la planta d'Almussafes.

Preguntat sobre si ja han pensat el que plantejaran en la negociació, indica que el primer que necessiten “és que l'empresa explique millor la situació i concrete on està l'excedent. A partir d'ací, es buscarà la negociació”.

La producció de la factoria ha minvat considerablement des de l'any passat. Al llarg de 2019, es van haver de deixar de fabricar uns 100 automòbils diaris, al que se sumen altres 100 menys des que va començar 2020. “Aquest gener s'han produït 200 menys que durant el mateix mes de 2019. On estarem l'any que ve ningú el sap. Millor, probablement, no”, pronostica Carlos Faubel.

El pessimisme que transmet no està enfocat únicament en la planta valenciana. Creu que aquestes retallades els patirà el sector automobilístic de tot el globus per les noves tendències de mobilitat que s'estan assentant en cada vegada més ciutats. “És cap a on camina el sector de l'automòbil. Tota la transició a l'elèctric i els canvis de mobilitat que estem observant en totes les capitals produiran una reducció a nivell mundial”, lamenta.

Els nous límits d'emissió de CO₂, la conversió en zona de vianants dels centres neuràlgics de les grans ciutats i els alts preus que de moment cal pagar per a comprar cotxes elèctrics són alguns dels reptes que encara un sector condemnat a reinventar el seu model de negoci.

En xifres

7.400 persones aproximadament treballen actualment en la factoria de Ford Almussafes.

200 cotxes menys s'estan fabricant en la planta respecte a gener de 2019. Aquest descens es deu a la caiguda de vendes de la companyia, que es tradueix en una menor producció.

4 ERTO (Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació) va viure la factoria l'any passat, a un per trimestre.

98% menys de beneficis nets va obtindre Ford en 2019. Va guanyar 42, 7 milions d'euros enfront dels 3.342 milions de l'any anterior.