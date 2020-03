Fernández (PP) recalca que la "reunificación del centro derecha" se hará "sin atajos" y "con perseverancia"

Así lo ha expresado este lunes Alejandro Fernández en su intervención en la Interparlamentaria del Partido Popular de Valladolid, un lugar en el que ha asegurado del que sale con "energía" porque le sirve para oxigenarse al "salir del manicomio" con el que compara a la política catalana.

Fernández, tras referirse a las encuestas ante las futuras elecciones autonómicas en Cataluña, ha hablado de la "reunificación del centro derecha" y ha recordado el proceso que considera que se llevó a cabo en torno a la figura del expresidente José María Aznar. "La reunificación del centro derecha la vamos a tener que hacer con perseverancia, tenacidad y no va a haber atajos".

El dirigente del PP catalán ha incidido en que en los años 90, cuando "se unificó la derecha", se fraguó con la idea de la "pluralidad" para que todas las sensibilidades se pudieran sentir incluidas.

Sin embargo, ha reconocido que ahora observa "un problema, más grave que entonces", debido a que, en referencia a Vox, una parte de la derecha "de momento no contempla la posibilidad de compartir un proyecto" y entiende que "solo hay una manera de ser de derechas y todo lo demás es ser un cobarde".

Esta "lucha contra el populismo y contra el pensamiento reaccionario" va a hacer, a juicio de Fernández, que sea "mucho más difícil esa reunificación", si bien ha defendido que el PP tiene la "valentía de defender las ideas" y la gestión eficaz de sus gobiernos "por bandera".

Fernández ha señalado también que en la España actual el problema "no son los gobiernos autonómicos", ya que recuerda que si uno de ellos incumple la ley, el Ejecutivo central tiene "los instrumentos necesarios para disciplinar a esa comunidad", pero "otra cosa es que no los quiera usar".

Por ello, tras recalcar que "los poderes se controlan los unos a los otros", ha mantenido que las comunidades autónomas son "la garantía para que el sistema central no tenga un poder ilimitado", por lo que ha apostillado que "las tentaciones totalitarias de Sánchez e Iglesias tendrán siempre a Alfonso Fernández Mañueco para combatirlas", algo que, ha apostillado, le da "una gran tranquilidad".

En este sentido, ha hecho una defensa del Estado de las Autonomías, algo que considera que "parece que no está tan de moda", pero que él insiste en ello porque cree positivo que haya "proximidad a los problemas por parte de los gobiernos". Entre los argumentos esgrimidos para su defensa ha apuntado que las tensiones territoriales no las crean las autonomías; que el problema no son los gobiernos autonómicos y sí "este" Gobierno de España; que lo ocurrido en Cataluña no viene por la descentralización y que el nacional populismo no viene por el autonomismo.

En relación al futuro electoral en Cataluña, ha querido recordar que fue "recibido" en el cargo de Presidente autonómico del PP con "tres encuestas" y todas ellas le daban "cero" escaños, pero un año después le otorgan a los 'populares' "entre ocho y once". "No es sencillo tener que trabajar cuando todo el mundo dice que vas a desaparecer", ha advertido.

Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, según su opinión, algo que ha sido posible, defiende, porque han tenido fe en la "necesidad de que el PP tenga una presencia en Cataluña y un espacio político".