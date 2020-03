El PSOE llevará al Pleno la petición de un Plan Territorial Especial de Empleo para Córdoba

En una rueda de prensa, la concejal ha detallado que el objetivo de la moción es que "la ciudad, que cuenta con un problema estructural de empleo, no pierda oportunidades".

Según ha explicado, en los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 se incluye una partida de 651 millones para Políticas Activas de Empleo, de los que 159 millones pueden destinarse a la contratación de desempleados a través de planes locales de empleo en los ayuntamientos.

Al respecto, ha señalado que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo también ha anunciado una convocatoria de planes de Empleo y, en el contexto europeo, "se pueden captar fondos para este tipo de actuaciones gracias a la reprogramación de los remanentes del marco comunitario que se está terminando".

Ambrosio ha apuntado que "entre las competencias del Imdeec se encuentran elaborar, tramitar y gestionar proyectos municipales ante las diferentes administraciones que lleven aparejada financiación a través de fondos de la Unión", por lo que espera contar con el apoyo del resto de los grupos para esta moción en la que se pide, concretamente, "instar al Imdeec a que comience a elaborar un proyecto de empleo susceptible de presentarse como Plan Territorial Especial para la ciudad".

La segunda moción que presenta el Grupo Municipal Socialista es una en apoyo a las reivindicaciones de los miles de docentes que salieron a la calle hace menos de una semana en defensa de la escuela pública.

La idea es, según la portavoz socialista, "instar a volver al anterior decreto de escolarización, de manera que se restaure el equilibrio y distribución entre los centros públicos y concertados". "Es el objetivo por el que salieron a la calle miles de docentes el día 4 de marzo", ha resaltado.

Al hilo de ello, Ambrosio ha manifestado que "la red de centros concertados debe ser complementaria al de centros públicos, y no al contrario".

Por otra parte, ha destacado que junto con IU se solicitará la celebración de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en los últimos meses en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) con las decisiones de su presidente, Manuel Torrejimeno (Cs).

EL CORDEL DE ÉCIJA

En cuanto a la situación del proyecto del Cordel de Écija, Ambrosio ha comentado que ya con la documentación recibida y la explicación dada por el gobierno local su postura es de "discrepancia", porque no coincide con las declaraciones del alcalde, José María Bellido (PP), que "sobre este proyecto no haya cambio sustancial". "Sí hay y no son sólo mínimas correcciones o modificaciones", ha señalado.

En este sentido, ha resaltado que "es un proyecto completamente distinto al que se acordó", a lo que ha añadido que "el Grupo Municipal Socialista está a favor de este proyecto", que "en su momento y desde nuestra responsabilidad lo impulsamos, lo promovimos y queremos que este proyecto se quede en la ciudad, pero el proyecto que se pactó en la moción, el original", ha aclarado.

Así, ha aseverado que dicho proyecto llegaba "con los elementos de equilibrio para dar respuesta a necesidades en materia de equipamientos e incluso a hacer protagonistas de este proyecto de innovación a los equipamientos públicos, y no solo y exclusivamente a otras cuestiones, tanto de carácter residencial, como de uso comercial".

Mientras, ha planteado convocar una reunión "con todos los agentes", de modo que estén todos los grupos municipales, el Consejo del Movimiento Ciudadano, los representantes empresariales que estaban presente desde el inicio del proyecto, los agentes económicos y sociales, los arquitectos que iniciaron el proyecto y, "si es posible", el Grupo Lar.

Y es que, ha declarado que "nació como una iniciativa clave, que venía a resolver algunos asuntos pendientes de esta ciudad", a lo que ha añadido que "la actitud y la motivación del PSOE sigue siendo la misma: mantener la esencia del proyecto, que esa inversión sea una realidad en la ciudad, pero sin olvidar el origen".

En cuanto a los porcentajes de construcción, ha remarcado que "en ningún momento se plantean otros equilibrios que no sean el 25% del uso comercial, el 50% del residencial y el 25% para equipamientos", a la vez que "no se ponía en cuestión que había dos elementos dentro de los sistemas generales de los equipamientos fundamentales para la ciudad, que los contempla el Plan General de Ordenación Urbana, que son los dos puentes", ha apostillado.

Por tanto, ha enfatizado que "el planteamiento de los puntos de equilibrio y de los porcentajes repartidos en ese espacio de la ciudad son fundamentales", aunque ha precisado que "eso no quiere decir que no podamos modificar", puesto que "no hay tampoco un planteamiento corsé por parte del Grupo Socialista", todo ello "siempre y cuando la esencia, el origen y aquello que motivó la moción que se aprobó por unanimidad se lleve a cabo", ha insistido la exalcaldesa.