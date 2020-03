Películas de carga social en la Factoría Cultural con la II Muestra de Cine Living Sur

Las proyecciones darán comienzo el día 18 tras la charla inaugural a cargo de los directores Alberto Rodríguez y Miguel Ángel Rosales, y la directora del Festival de Cine Africano de Tarifa, Mane Cisneros.

Los títulos seleccionados tienen en común el hecho de ser películas que destacan por su alta calidad cinematográfica pero que, sin embargo, no han contado con espacio suficiente en las carteleras nacionales.

La primera de ellas, 'Los Miserables' (2019), de Ladj Ly, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional y ganadora del premio del jurado en Cannes, entre otros muchos reconocimientos, retrata los suburbios y la brutalidad policial en las calles de París lanzando una llamada de atención a un sistema racista y clasista que subyace en la república francesa.

El programa de actividades finalizará ese día con la actuación de Morti Jaleo, que podrá un broche musical y reivindicativo al primer día de la muestra.

La jornada del jueves 19 acogerá una sesión triple. La primera proyección, 'Reporteras de buen rollo' (2018), de Guille García, tiene como protagonistas a un grupo de mujeres de distintas generaciones del Polígono Sur que decide utilizar el radioteatro como herramienta de transformación social.

La segunda sesión de la tarde será la del filme paraguayo 'Las herederas' (2018), dirigido por Marcelo Martinessi, que toca el tema de la homosexualidad a través de la historia de sus protagonistas. Cierra el jueves la proyección de 'Ema' (2019), del chileno Pablo Larraín, que aborda los nuevos modelos de familia de la mano de una joven bailarina con el trío maternidad, baile y libertad como hilo conductor del relato.

De forma previa a esta proyección, el bailarín Joaquín Carrasco López realizará una actuación musical para la que pedirá la colaboración del público asistente.

En la jornada del viernes 20 llegan a la Muestra los documentales 'La cifra negra' (2018), de Ales Payá; y 'Comandante Arian, una historia de mujeres, guerra y libertad' (2018), de Alba Sotorra; y el largometraje 'Sorry we missed you' (2019), de Ken Loach.

El primero de estos documentales se centra en las torturas en España y sus causas, apuntando a posibles vías de superación; mientras que el segundo cuenta una historia sobre la emancipación y la libertad en la guerra de Siria.

La última de las cintas del día, 'Sorry we missed you', galardonada como Mejor Película Europea en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián, retrata la dureza de las leyes del capitalismo salvaje representadas en una familia que lucha por sobrevivir.

La Muestra finalizará el sábado 21 con la proyección de 'La mujer de la montaña' (2018), de Benedikt Erlingsson; una cinta protagonizada por una profesora de canto que trata de proteger el medio ambiente de su país, Islandia.