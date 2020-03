Abel Caballero anuncia que el túnel de Porta do Sol saldrá directamente en Torreceira y Paseo de Alfonso será peatonal

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa en la que ha subrayado que, con esta actuación, el tráfico procedente de Policarpo Sanz saldrá directamente a Torrecedeira, pasando por el Barrio do Cura, aunque no ha dado detalles técnicos de la obra.

Del mismo modo, con respecto a la tramitación administrativa, tampoco ha aclarado cómo se acometerá ese cambio, teniendo en cuenta que la construcción del túnel y la peatonalización de Porta do Sol ya han sido adjudicados (y las obras están en marcha) por unos 17 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos. "Se hará un modificado, eso no tiene problema", ha zanjado.

Con esta modificación, el espacio peatonal no se limitará solo a Porta do Sol y Elduayen, sino que el Paseo de Alfonso tampoco tendrá tráfico rodado en superficie. De hecho, ha recordado que ya desde este lunes, y debido a las obras, no se permite la circulación de ningún tipo de vehículo por esa zona del centro de Vigo.