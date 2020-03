Ingressa a la presó el detingut per matar la seua parella d'un tir en el cap a Vilanova de Castelló

La causa està oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En la parella no consten antecedents per maltractaments.

La dona, de 38 anys, va morir després de rebre divendres passat a la vesprada un tir en el cap per part de la seua parella en un domicili de la localitat valenciana. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una unitat del SAMU que va traslladar a la víctima a l'Hospital La Fe, on va morir posteriorment.

L'home ha declarat la Guàrdia Civil que l'arma se li va disparar de forma accidental mentre la manipulava. No obstant açò, els agents treballen amb la hipòtesi que siga un nou cas de violència de gènere, segons han confirmat fonts de la investigació.

La magistrada que va prendre declaració del detingut i va ordenar el seu ingrés a la presó s'ha inhibit ja de les diligències en favor del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 d'Alzira, amb competències en matèria de violència sobre la dona en aquest partit judicial.