Castilla-La Mancha se viste de morado para reivindicar el camino hacia "la generación de la igualdad"

Toledo ha arrancado su manifestación desde la Plaza de Zocodover con una batucada que ha ido amenizando todo el recorrido, seguida del grupo del Consejo Local de la Mujer que ha encabezado la alcaldesa de la capital, Milagros Tolón.

En la marcha le han seguido otros colectivos como las Mujeres de Negro contra la guerra, un grupo de Médicos del Mundo en contra de la mutilación femenina, otro de la Plataforma 8M de la ciudad, así como el de la Asamblea Feminista de Toledo.

Entre las pancartas se han podido leer lemas como 'Las feministas hemos llegado', 'Que viva la lucha de las mujeres' o escuchar cánticos como 'No estamos solas, faltan las asesinadas'. También, desde la Plataforma 8M han animado el recorrido con su versión -con alusiones feministas- del popular canto italiano de la resistencia antifascista 'Bella Ciao'.

PRESENCIA DE AUTORIDADES

La alcaldesa de Toledo ha destacado este día reivindicativo, señalando que se siente "profundamente feminista y femenina" y recordando a las mujeres anónimas que han allanado el camino para que las mujeres de hoy puedan celebrar una manifestación como la de este domingo.

"No podemos dar ni un paso atrás, ya que hay voces radicales que dicen que no estamos en una sociedad machista. Hay que seguir avanzando y trabajando para que no se de ni un paso atrás", ha ensalzado la primer edil.

De parte de los socialistas, la portavoz de Igualdad en las Cortes Charo García Saco, y la diputada nacional Esther Padilla, han pedido que se asocie el feminismo con igualdad y no con términos como 'feminazi' y que se siga trabajando en cuestiones tan importantes como la brecha salarial en las pensiones, ámbito en el que las mujeres también sufren desigualdades.

Por parte, la portavoz de los 'populares' en la región y también portavoz del PP en el Ayuntamiento, Claudia Alonso, ha puesto en valor que la unidad ha sido la pieza clave en conseguir "grandes avances", al tiempo que ha reclamado seguir luchando para superar que las reducciones de jornada o modificación de horario solo afecte a las mujeres.

Desde Ciudadanos, el diputado regional David Muñoz ha precisado que aún se debe trabajar en erradicar la "falta de corresponsabilidad" en las tareas del hogar y la crianza de hijos, porque los hombres deben tener los "mismos derechos y las mismas obligaciones dentro de casa", y ha pedido que se "ataque" en las cifras de paro femenino, que son superiores a las de los hombres.