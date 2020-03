Emvisesa realiza una nueva permuta de vivienda con realojo simultáneo y aprueba otras dos de pisos sin ascensor

En un comunicado, el ayuntamiento detalla que, con este tipo de operaciones, Emvisesa no solo consigue el objetivo de ampliar el parque público de vivienda, sino también el de ofrecer soluciones inmediatas a personas que, por distintas razones, tienen problemas habitacionales en sus propias casas.

En este caso, la propietaria de la vivienda adquirida por Emvisesa solicitó su inclusión en el protocolo de permutas, concretamente en la modalidad de adquisición de vivienda con realojo simultáneo, a causa de graves problemas de salud y movilidad reducida que la tenían confinada en un piso que se encontraba en un inmueble sin ascensor en la barriada de Los Pajaritos.

Así, Emvisesa ha adquirido la vivienda por un importe 26.472,44 euros y de manera simultánea ha adjudicado a su propietaria una vivienda en régimen de alquiler en un edificio con ascensor ubicado en Nuevo Amate, con una renta mensual de 291 euros.

"Emvisesa soluciona, así, un problema grave de alojamiento a una familia y, además, aumenta el parque público de viviendas sociales en alquiler, ya que el inmueble adquirido se adjudicará inmediatamente a un solicitante que sí se pueda adecuar a sus características", ha declarado Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Emvisesa ya ha aprobado dos nuevas permutas con realojo simultáneo que se ejecutarán durante las próximas semanas.

En el primero de los casos, Emvisesa adjudicará una vivienda en régimen de alquiler a una familia que cuenta entre sus miembros con una persona que padece un grave problema de salud que le impide habitar la vivienda de su propiedad, que será adquirida por la empresa municipal.

Esta unidad familiar también es propietaria de una vivienda ubicada en el barrio de Los Pajaritos, en una primera planta de un edificio sin ascensor. El matrimonio tiene a su cargo a un hijo de siete años que padece una parálisis cerebral y necesita silla de ruedas para desplazarse.

La vivienda de Los Pajaritos, además de no tener ascensor, no se encuentra adaptada y tiene unas dimensiones muy reducidas, provocando que el menor no pueda salir a la calle y dificultando las labores de cuidado de sus padres, lo que, incluso, ha motivado que se tengan que trasladar temporalmente a la vivienda de un familiar.

En este caso, la familia ha solicitado la aplicación del protocolo de permuta en la modalidad de adquisición con realojo simultáneo, demandando que la vivienda nueva sea adaptada a minusválidos.

La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) comprobó el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el protocolo y ha propuesto la adjudicación a esta familia de una vivienda en régimen de alquiler de Emvisesa en Sevilla Este. El edificio está dotado de ascensor y no tiene ningún tipo de barrera arquitectónica y la vivienda consta de tres dormitorios y se encuentra adaptada a personas con movilidad reducida.

Simultáneamente a la entrega de dicha vivienda, Emvisesa ha procedido a la adquisición por compraventa ante notario de la vivienda propiedad de la familia a cambio de 24.714,05 euros, solucionando, así, su problema habitacional.

El beneficiario del segundo caso es el de un matrimonio de avanzada edad, propietarios de una vivienda ubicada en el barrio de La Oliva, en una tercera planta de un edificio sin ascensor.

El propietario tiene reconocida una incapacidad permanente y absoluta por diversas dolencias que limitan su movilidad, lo que, unido a las barreras arquitectónicas que existen en la vivienda de su propiedad, impiden a la pareja llevar una vida normalizada Por ello, solicitaron la aplicación del protocolo de permuta en la modalidad de adquisición con realojo simultáneo.

Tras comprobar desde la OMDV el cumplimiento de todos los requisitos, se ha propuesto la adjudicación en régimen de alquiler a esta familia de una vivienda del parque de Emvisesa ubicada en la zona de Rochelambert.

La familia abonará una renta inferior a 250 euros mensuales por una vivienda sin ningún tipo de barrera arquitectónica en un edificio dotado con ascensor.

Emvisesa adquirirá la vivienda propiedad del matrimonio por un importe de 34.466,10 euros y procederá a incorporarla a su parque de alquiler y adjudicarla a otra unidad familiar cuyas necesidades sí se adapten a la misma.