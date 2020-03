Cinco mujeres de distintas generaciones, homenajeadas en el Ayuntamiento de Pamplona por el 8 de marzo

En concreto, han sido reconocidas Ekaterina Bukareva, empresaria; Celia Pinedo, presidenta de la Coordinadora de ONG; Palmira Salinero, miembro de la ONCE; Eugenia Echarren, cantante y directora de una escuela de canto que lleva su nombre, y a Maider Irisarri, jugadora de Osasuna.

La recepción ha tenido lugar tras la lectura pública, a las 11.30 horas, en la plaza Consistorial de la declaración institucional que ha aprobado por unanimidad el Ayuntamiento de Pamplona reiterando, entre otros puntos, su compromiso por mantener el liderazgo en la promoción de la igualdad de las mujeres y los hombres.

Las cuatro mujeres que han leído el texto en representación de diferentes generaciones han sido Sara Sanzol, Cristina Martínez, Ione Lajos y Ainara Tirapu. En el Zaguán de la Casa Consistorial ha quedado depositada una gran agenda en cartón pluma donde la ciudadanía puede seguir incluyendo sus propios compromisos por la igualdad. Además, este sábado la fachada de la Casa Consistorial estará iluminada en morado, el color que se utiliza como identificador de la lucha de las mujeres por la igualdad.

Posteriormente, en el acto de homenaje realizado en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que el Ayuntamiento está comprometido con la igualdad de oportunidades, con la conciliación laboral y familiar y con la igualdad a todos los niveles". "Queda mucho por hacer en muchos ámbitos y todos nosotros queremos trasladar nuestro compromiso, esfuerzo y trabajo par aportar lo que podamos en esta línea. Es una tarea que es de hombres y de mujeres", ha dicho.

Ha señalado que las cinco homenajeadas son "una fuente de inspiración para todos y para todas nosotros, contáis con nuestra admiración, respeto y apoyo". Cada una de las homenajeadas ha recibido una réplica de la fachada de la Casa Consistorial.

La empresaria Ekaterina Bukareva es Premio Directiva 2019 de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra (AMEDNA). Con 29 años accedió a la responsabilidad de ser directora general de Sistemas Eléctricos Lowind, una empresa de instalación de parques eólicos. Bajo su dirección, la compañía ha ejecutado proyectos en 11 países de tres continentes, instalando 2.000 MW de potencia eólica. Ekaterina Bukareva se ha mostrado agradecida por el reconocimiento recibido y ha dicho a las mujeres que "con dedicación, trabajo y esfuerzo pueden llegar muy lejos".

Por su parte, Celia Pinedo, presidenta de la Coordinadora de ONGD de Navarra, trabaja con medio centenar de ONG para vigilar, entre otras cosas, que las entidades públicas destinen a la cooperación internacional el 0,7% de sus presupuestos para así mejorar la situación de las sociedades en vías de desarrollo. Se ha mostrado igualmente agradecida por este reconocimiento, que ha hecho extensivo a las mujeres que trabajan en la cooperación, "un sector ampliamente representado por mujeres muy cualificadas y que son fuente de inspiración".

Palmira Salinero, que hace años que se jubiló como vendedora del cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), tiene un 10% de visión debido a una enfermedad genética no le impidió desarrollar una vida laboral ni aprender a manejar las tecnologías necesarias para poder llevar a cabo una vida autónoma, unas tecnologías que son imagen de desarrollos sociales para la inclusión de personas con capacidades diferentes.

Ha explicado que, actualmente, a sus 87 años se dedica, entre otras cosas, a hacer labores para la Cruz Roja. "En mi barrio, en San Jorge, voy todos los miércoles todavía a hacer manualidades", ha detallado a los asistentes.

Eugenia Echarren inició una carrera en el mundo del canto en Navarra que le llevó también a San Sebastián, Alemania, Italia y Francia. Es interprete de ópera y de música contemporánea con decenas de recitales a sus espaldas. En la actualidad, y desde el año 2005, comparte su talento con el espíritu emprendedor como directora y docente de la escuela de canto que lleva su nombre.

Echarren ha destacado que el número de mujeres autónomas y empresarias ha crecido en la última década en Navarra un 6,7 por ciento y ha valorado que "el crecimiento de autónomos en Navarra tiene rostro de mujer luchadora". "Las mujeres emprendedoras representamos en estos momentos el futuro de esta comunidad y es hora de ayudar a su mejor desarrollo", ha resaltado.

Por último ha sido reconocida Maider Irisarri, jugadora de Osasuna en la primera división B, Reto Iberdrola (segunda categoría de fútbol femenino nacional). Maider Irisarri, madre reciente, ha sido la primera mujer en el fútbol que ha vuelto al campo tras un parto. "Hoy soy yo la que está aquí, no sé si seré la primera, pero espero no ser la última, y me gustaría mandar un mensaje de que las deportistas, sea cual sea la disciplina, no tengan que retrasar su maternidad para cuando termine su carrera deportiva, sino que con trabajo y esfuerzo, y algo de ayuda, porque la conciliación es muy importante, se puede conseguir", ha indicado.