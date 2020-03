Tarot del día: del 9 al 15 de marzo 2020 y estrella de la semana

El Carro, 4 de oros, Los Enamorados, El Mago, La Papisa: Sin duda el tarot nos dice que puede ser una semana claramente fructífera y bien dispuesta si nosotros ponemos nuestro granito de arena. El Carro y el 4 de oros nos dicen que estos días van a ser buenos y traernos alegrías en los asuntos laborales, financieros, viajes, iniciativas y decisiones, contratos y otros temas de carácter mundano. Pero Los Enamorados también nos dice que en esta semana también habrá momentos inusualmente buenos en el amor, amistad, placeres, asuntos familiares y el hogar en general. Finalmente El Mago sugiere suerte e inspiración en los trabajos de naturaleza intelectual, literaria o relacionada con la comunicación. Momento ideal para “moverse” y desplegar una gran actividad.

LUNES 9

Caballo de espadas, 4 de bastos, La Luna: La mejor palabra para calificar a este día sería “regular”, en muchos casos por el estado emocional y anímico que tenderá a ser gris o melancólico pero no porque el día vaya a ser realmente malo. Las cosas no saldrán del modo que nosotros desearíamos, aunque eso no significa que vayan a salir mal. Grandes esfuerzos y despliegue de energía aunque tendremos la sensación de que todo ello no dará los frutos que se desearían. Sorpresas agradables en el amor.

MARTES 10



As de espadas, 3 de bastos, 9 de oros: Sobre todo va a ser un día favorable para el trabajo, negocios, asuntos laborales o financieros, actos sociales relacionados con el trabajo y finalmente importantes iniciativas o decisiones en todos estos ámbitos. La tarde tiende a ser mejor que la mañana ya sea en los asuntos mundanos o simplemente en el estado anímico. Ayuda o protección de amigos y personas afines, será un buen día para cultivar las relaciones y en muchos casos sacar provecho de ellas.

MIÉRCOLES 11



6 de oros, El Juicio, La Papisa: Este va a ser un día de muchas sorpresas, un día “diferente” y lleno de estímulos o novedades, ya sea en los asuntos laborales y sociales o en la vida íntima y familiar. Alegrías e ilusiones inesperadas, en muchos casos podrían llegar noticias de algo o de alguien que esperábamos o añorábamos desde hacía tiempo. Va a ser un día muy bueno para todas las actividades creativas o que requieren de una gran inspiración. En este día el corazón tiende a predominar sobre la cabeza.

JUEVES 12



6 de espadas, El Papa, 10 de espadas: Para la mayoría este será un día de fuertes contrastes, muy afortunado o prometedor para algunas cosas pero al mismo tiempo bastante conflictivo o adverso para otras. Posibilidad de obtener algún logro destacado en el terreno profesional o financiero, firma de contratos, asociaciones o uniones ventajosas, importantes ayudas o algún éxito inesperado con el que no contábamos. Pero al mismo tiempo también puede ser un día rico en inquietud y desasosiego.

VIERNES 13



7 de oros, reina de espadas, Los Enamorados: En la mayoría de los casos este día no va a ser negativo aunque sí se percibirá como fatigoso, difícil o un poco estéril, aunque la realidad no sea esa. Sin embargo puede ser un día muy bueno para el amor o los placeres, de sueños o ilusiones realizados o en el que se podría dar algún paso muy importante para que esas ilusiones de conviertan finalmente en realidad. La tarde será mucho más agradable que la mañana. Algunos disturbios pasajeros en la salud.

SÁBADO 14



As de copas, El carro, El Mundo: El tarot nos revela que este podría ser un día francamente bueno. Es imposible que esto sea igual para todo el mundo pero sí será percibido de este modo por una gran mayoría de personas ya sea en forma de notables reconocimientos o logros en el terreno profesional o en otros casos se vivirán grandes alegrías en el amor o en el ámbito familiar. También habrá casos en que nos sentiremos llenos de alegría y optimismo aunque en realidad no haya razón para ello.

DOMINGO 15



10 de copas, 6 de oros, El Emperador: Tiene mucho parecido con el anterior y en muchos casos puede ser su continuación, un día con grandes alegrías relacionadas con el amor y la vida íntima o en otros casos con sueños que se hacen realidad en asuntos de carácter más material o social. Se trataría de un día muy fructífero en el que todo tiende a discurrir del modo que se desea o a ir por buenos caminos. Bueno para actividades familiares y reuniones, también para trabajos creativos y vocacionales.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Esta semana nos cruzaremos con la constelación de Pegaso en concreto con su estrella más brillante: Markab, cuyo nombre significaría algo así como la “silla del caballo” en alusión al mitológico Pegaso. Una bella estrella blanco azulada considerada de influencia benéfica, que traería honores y riqueza aunque todo ello corriendo grandes riesgos. También predispone a accidentes, heridas o traumatismos así que habrá que ser prudentes y no afrontar riesgos temerarios o innecesarios.