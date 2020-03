Adrián Lastra publica una foto en Instagram luciendo músculos y divide las opiniones de sus seguidores

Adrián Lastra ha sorprendido a todos con sus habilidades de danza en Mira quién baila All Stars, el programa rodado en Miami que se estrenó en enero en Univision y en el que quedó tercer finalista. Sin embargo, no hace falta que cruce el charco para asombrar a sus fans, pues, además de su talento interpretativo, en su cuenta de Instagram siempre demuestra lo deportista que es.

A sus 36 años, el actor de Velvet está en un muy buena forma y así lo enseñó el pasado miércoles a sus seguidores. "Aquí el resultado de bailar durante dos meses en Mira quién baila... La sequedad vino a mi a la máxima potencia", escribió junto a una foto en la que demostraba los duros entrenamientos que había tenido.

A pesar de que ha perdido peso, como él mismo ha explicado, sigue luciendo músculos y se mantiene en forma, pues los bailes que realizó y con los que asombró a los espectadores del programa eran también buen ejercicio. Aun así, a sus seguidores les ha impresionado tanto su imagen que han dejado comentarios de todo tipo.

"No puede ser...", le escribió su compañera de serie Marta Torné; "Madre de Dios... ¡Eres como un maniquí para estudiar los músculos del cuerpo!", opinó la también actriz Paula Echevarría.

Sus seguidores fueron más directos: "Es mucho, me da impresión", "Vuelve a la normalidad, por favor", "No me gusta tan marcado" o "¡Un cocido para este hombre!" fueron algunos de los comentarios que recibió, aludiendo a su delgadez.

"Pero, ¿hay tantos músculos?", "Eres Vegeta súperguerrero" o "Estás listo para el verano en marzo" le dijeron también en referencia a su marcada musculatura y a su, en definitiva, buen estado físico. Y también recibió mensajes que le felicitaban por su paso por Mira quién baila All Stars, por lo que, sin duda, el actor ha conseguido dividir las opiniones de sus seguidores.