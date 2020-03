Calero diu que seguiran buscant Marta Calvo en l'abocador i no deixaran que el cas caiga "en el calaix de l'oblit"

Així ho ha indicat la delegada a preguntes dels mitjans arran de les últimes revelacions sobre el detingut, al que se li atribueix per la Policia l'homicidi d'una altra dona morta el 15 de juny a València i l'intent de donar mort a una tercera.

Calero, que ha presidit la XXXIII sessió del ple de la Comissió Autonòmica de Trànsit i Seguretat de la Circulació Vial a la Comunitat Valenciana, ha rebutjat "aventurar" res perquè els investigadors segueixen treballant i buscant el cos de la jove, de la qui no es tenen notícies des del passat 7 de novembre, quan es va citar amb el detingut en el seu domicili de Manuel (València), des d'on va manar la seua ubicació a sa mare.

Jorge Ignacio P., a la presó per aquests fets, sosté que la mort de Marta va ser una cosa accidental en el transcurs d'un episodi de sexe i cocaïna, però sí admet que la va esquarterar quan va veure que havia mort i va llançar les seues restes a contenidors.

"Es continua buscant el cos de Marta en l'abocador i se seguirà treballant" fins que els investigadors ho determinen, ha apuntat Calero, que ha volgut ser "prudent" en ser preguntada per si la versió del esquarterament perd força, com creuen els investigadors. No obstant açò, ha recalcat que han d'estar "vigilants perquè se seguisca investigant i no caiga en el calaix de l'oblit", al mateix temps que ha posat l'accent que aposten per que la investigació "està en marxa" i "seguisca en marxa".

La delegada, que ha precisat que no hi ha cap novetat en relació amb altres desaparicions com la de la jove Wafaa, que falta de la seua localitat, Carcaixent, des de mitjan novembre, ha rebutjat oferir informacions que puguen interferir en la investigació del cas de Calvo, que ha qualificat de "fosc i macabre episodi".

Així mateix, ha defès, igual que el subdelegat, Roberto González Cachorro, la coordinació en aquest cas de Policia i Guàrdia Civil, encara que han manifestat que cadascú té un àmbit competencial i cadascú actua en ell.

González Cachorro ha confirmat que s'estan revisant tots els expedients de casos -ja es va anunciar que es revisarien aquells en els quals es donen circumstàncies similars de pràctica de relacions sexuals amb consum de cocaïna- "i a mesura que se'n vagen aclarint se n'aniran posant en mans de l'autoritat judicial que anirà decidint si s'uneixen les causes o no".