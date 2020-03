Unanimitat en Les Corts per a crear una comissió que estudie les polítiques per a acabar amb l'assetjament escolar

A aquesta comissió es podrà cridar a representants de les administracions públiques i del Consell, així com a experts en la matèria. Estableix que en un termini màxim de dotze mesos s'elaborarà el dictamen que haurà de ser debatut i votat en ple.

RISCOS DERIVATS DELS TEMPORALS

D'altra banda, el ple ha aprovat amb el suport de tots els grups menys Vox la proposta socialista de crear una comissió d'estudi de les mesures de prevenció dels riscos derivats dels forts temporals, tant en les comarques costaneres com en les d'interior, en matèria territorial, urbanística i hídrica, adoptades des de les administracions i les possibles actuacions per a reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental en aquest territori davant futurs episodis virulents com la borrasca Glòria.

Els objectius d'aquesta comissió són analitzar la gestió hídrica, territorial i urbanística durant les últimes dècades, conéixer les causes i l'abast de les inundacions i danys provocats per Glòria, avaluar el seu impacte econòmic, així com estudiar les actuacions a dur a terme, tenint en compte els efectes del canvi climàtic, per a la reconstrucció dels danys i la prevenció de cara al futur.

La comissió podrà sol·licitar la compareixença de representants públics i experts en la matèria, així com la sol·licitud d'informació i documentació a administracions públiques, centres d'investigació, universitats, corporacions de dret públic i parts interessades, i haurà d'elaborar el seu dictamen en un termini de dotze mesos.