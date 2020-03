El empresario Gil Silgado se recupera de una angina de pecho

Saltó del mundo empresarial a la crónica social cuando inició una relación sentimental con María Jesús Ruiz. Por aquel entonces, José María Gil Silgado era un auténtico desconocido. El noviazgo con la maniquí hizo que todos los focos se encendieran sobre él. Tras la separación, la guerra entre ellos fue más que evidente. María Jesús llegó a pedirle perdón públicamente por algunas de sus declaraciones.

En las últimas horas, José María ha vuelto a ser noticia. Todas las alarmas se dispararon ante la información de que había tenido que ser ingresado de urgencia tras sufrir un infarto. Él mismo me aclara que no ha sufrido un infarto, sino una angina de pecho de la que se recupera favorablemente y que, según sus palabras, se produjo ante el asedio que sufre por parte de su ex.

Las denuncias cruzadas entre ellos han provocado un enfrentamiento que parece difícil de solventar.

Él aguanta la presión, esperando que la Justicia reconozca su versión y lo absuelva de todas las acusaciones que ella verbaliza. De momento, 20Minutos ha podido confirmar que hace pocos días la Audiencia Provincial de Jaén inadmitió el recurso presentado por María Jesús tras haber denunciado un quebrantamiento judicial.

Eso sí, el futuro no pinta demasiado bien. Tal y como ha podido saber este diario, es probable que José María ingrese pronto en prisión tras no haber realizado los trabajos a la comunidad impuestos después de una falta grave.