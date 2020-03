El Supremo confirma un caso de enchufismo en la Escuela de Restauración de Pontevedra y la CIG pide la dimisión de Pomar

El Tribunal Supremo ha reconocido un caso de nepotismo en la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, con sede en Pontevedra, por el que el sindicato CIG-Ensino ha solicitado la dimisión de la conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, por connivencia con "este escandaloso caso de enchufe".

Los hechos se remontan al año 2016 cuando la Consellería de Educación creó una plaza para una docente que tenía su puesto de trabajo en Avilés, en el Principado de Asturias, y que no podía obtener destino en Galicia porque no existía un puesto de su especialidad en los centros educativos, al no ser necesaria.

La beneficiaria de este puesto era Beatriz Seco González, actual directora del Museo Pedagóxico de Galicia (MUPEGA) y cuñada de Susana López Abella, exsecretaria xeral de Igualdade de la Xunta e integrante de la candidatura del Partido Popular a las elecciones autonómicas por la provincia de Lugo.

La decisión de la Xunta generó protestas entre el alumnado y el profesorado del centro pontevedrés y la CIG-Ensino promovió las acciones legales para evitar este caso de "enchufismo". La providencia del Supremo ha sido dado a conocer este miércoles, en una rueda de prensa, por el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello, y el secretario comarcal de este sindicato, Xacobe Rodríguez.

El fallo, con fecha del 24 de febrero y contra el que no cabe ningún recurso más, inadmite a trámite el recurso de casación presentado por la Xunta contra una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que reconocía un caso de "desviación de poder" de la administración en la convocatoria, oferta y adjudicación de esta plaza de una especialidad inexistente en la Escola de Conservación.

La sentencia dictada por el TSXG en octubre del 2018, y que la Xunta recurrió sin éxito ante el Supremo, concluye que en este caso hubo "una torcida actuación de la Administración tendente a alcanzar una finalidad contraria al ordenamiento jurídico y "con manifiesto ocultismo".

"No ha aportado razón alguna que justifique la convocatoria, oferta y adjudicación de la plaza controvertida, cuando tal especialidad no existe en esta comunidad autónoma, no resulta necesaria su impartición y la adjudicación supone la incorporación de una nueva profesora en detrimento de la calidad de la docencia y del funcionamiento interno de los departamentos".

"TORCIDA INTENCIONALIDAD"

La sentencia señala que hay otros hechos que "resultan esclarecedores de la torcida intencionalidad de la referida conducta", como la "relación parental entre la adjudicataria de la plaza y la Sra. López Abella, Directora Xeral de Igualdade da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza".

Beatriz Seco ya había sido excluida, por incorporarla de manera irregular, del listado de personal temporal de la Consellería de Educación en la especialidad de Conservación y Restauración y el fallo concluye definiendo el caso como una "evidente muestra de nepotismo".

Ante esta situación, la CIG-Ensino ha pedido la dimisión de Carmen Pomar por la defensa que hizo en el Parlamento Gallego de la creación y adjudicación de esta plaza, que se remonta a la etapa en que Román Rodríguez estaba al frente de esta Consellería. También consideran que la cuñada de Susana López Abella debería cesar en su cargo de directora del Mupega, porque esta institución se ve afectada por toda esta situación irregular.