Falles.- El metro funcionarà durant sis dies les 24 hores i es reforça un 11% el nombre de vigilants

Així ho ha anunciat aquest dimecres en una roda de premsa el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, qui ha detallat el dispositiu desplegat per FGV amb motiu de les festes falleres.

Arcadi España ha explicat que es tracta del dispositiu "habitual" de tots els anys que, de moment, no s'ha vist afectat amb motiu del coronavirus.

De moment, i amb les dades que es tenen hui, l'activitat del metro no descansarà durant sis dies i les jornades més importants hi haurà més freqüències, ha dit, per a posar com a exemple que el 14 de març el servici augmentarà un 10%; el 15, un 65%; i el dia 19, de la cremà, hi haurà un 75,2% més de freqüència.

Amb l'objecte de donar un bon servici, s'ha contractat de forma temporal a 56 agents d'Atenció al Client procedents de les borses de treball, i s'ha reforçat el nombre de vigilants de seguretat, incrementant-se un 11% en passar de 647 a 720 en torns de matí, vesprada i nit.

Les freqüències variaran en funció del dia, franja horària i destinació, per la qual cosa es recomana als usuaris que s'informen del pas dels trens en la pàgina web de Metrovalencia, en el telèfon gratuït 900 461 046 o en les pròpies estacions, així com en les xarxes socials de facebook (facebook.com/metrovalencia.fgv) i Twitter (@metrovalencia).

Per motius de seguretat, les estacions de Xàtiva i Colón romandran tancades de 12.30 a 14.30 hores els principals dies festius, el 14, 15, 16, 17, 18 i 19 de març, per la qual cosa es recomana eixos dies a eixes hores que s'utilitzen les instal·lacions d'Àngel Guimerà, Plaça Espanya, Albereda i Bailén, segons els orígens dels viatges.

D'igual forma, l'estació d'Albereda es tancarà al públic dues hores abans de l'inici dels castells de focs artificials els dies 16, 17 i 18 i es mantindrà sense servici fins a un temps prudencial després de la conclusió dels mateixos. Els viatgers que desitgen desplaçar-se fins a l'Albereda en eixa franja horària, podran baixar-se en les estacions immediates de Facultats o Colón.

7 DIES, 7 EUROS

D'altra banda, Arcadi España s'ha referit a la posada a la venda del nou títol de transports denominat Abonament Falles que, per un preu de set euros, permet un nombre il·limitat de viatges en totes les zones per les xarxes de Metrovalència, MetroBus i EMT durant set dies, des de les 15 hores del dia 13 a les 4 hores del 20 de març.

Aquest títol integrat, impulsat per l'Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV), es pot adquirir en els punts de venda habituals -estancs, quioscs, taquilles i màquines expenedores automàtiques de Metrovalència- des del dia 9 fins al 19 de març i el suport en el qual s'introduïsca ha d'estar esgotat d'altres títols per a poder carregar l'Abonament Falles.

L'Abonament Falles podrà carregar-se en les targetes Móbilis anònimes de l'ATMV, EMT i FGV, així com en les personalitzades de l'ATMV, i el títol serà d'ús personal, per a un sol viatger.

D'altra banda, Metrovalència ofereix 1.439 places pròpies d'aparcaments gratuïts en 15 estacions de superfície de les línies 1, 2 i 9 que permeten un accés més directe i ordenat a la ciutat de València en el transcurs de la celebració de les Falles. A més, existeixen altres 1.163 places en set estacionaments municipals, també gratuïts, propers a la xarxa de metro en diferents poblacions.