Gwyneth Paltrow felicita casi al mismo tiempo a su marido Brad Falchuk y a su ex Chris Martin

Con el divorcio, no siempre se acaba el amor –y no, no hablamos en el sentido más romántico de la palabra–. Respeto, consideración e, incluso, amistad son sentimientos que más de una expareja comparten y en el mundo celebrity hay grandes ejemplos de ello.

Kristen Stewart y Robert Pattinson, Miranda Kerr y Orlando Bloom o Demi Moore y Bruce Willis son algunos de los famosos que han demostrado que, después de un romance, puede fraguarse otra clase de relación. Pero si hay alguien que lo haya llevado a otro nivel, esa es Gwyneth Paltrow; y es que la actriz ha querido enseñar a todos sus seguidores la buena relación que tiene con se ex–y lo bien que lo llevan todos los implicados–.

Así, aprovechando que su actual marido Brad Falchuck y su ex Chris Martin cumplen años con un día de diferencia, la actriz les ha dedicado a ambos unas tiernas palabras en Instagram que, como cabía esperar, han encantado a sus casi siete millones de seguidores.

La felicitación a su marido…

"Hoy, primer día de tus 49 años. Un hombre de infinita bondad, integridad y amor. Racional y paciente de verdad. Nunca he conocido a nadie con su nivel de curiosidad (sobre todo con todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial) y su interés por el mundo y por los demás. Hoy lo quiero más que nunca, pero no tanto como mañana. Feliz cumpleaños, mi amor". Con este bonito post, la actriz ha dejado claro el buen momento que vive con su actual pareja, quien ha querido responderle con un "tu amor me rejuvenece" que ha encantado a los seguidores de Paltrow.

… y también a su ex

Para su ex –y padre de sus dos hijos, Apple y Moses– Chris Martin también ha tenido unas bonitas palabras que, además, han encantado a sus seguidores (ya casi acumula 200.000 likes). “Feliz cumpleaños a este divertidísimo genio musical y generador de felicidad, quien me dio a este chico que tenemos en medio (y a Apple, también). Te queremos”, ha sido la felicitación que la actriz le ha dedicado al vocalista de Coldplay, con quien estuvo durante once años.