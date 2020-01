Gwyneth Paltrow y Zendaya hacen tendencia la moda del top armadura que ya lució Pedroche en las Campanadas

Cristina Pedroche abrió el año con un vestido peculiar y vanguardista, como si de una escultura griega se tratase, que se asemeja al concepto de las armaduras de las amazonas que existe en el imaginario popular.

Pese a las mofas comparando el vestido con C-3PO, de la archiconocida saga Star Wars, Josie (su estilista) y Jacinto de Manuel (diseñador) se anticiparon a la tendencia que irrumpirá este año: mujeres fuertes y empoderadas, dispuestas a ponerse una armadura si fuera necesario.

No es coincidencia que este año también se estrene la secuela de Wonder Woman, una película que fue un éxito en taquilla pese a los intentos de boicot por parte del machismo más rancio de las redes sociales. No hay un icono que mejor defina a una mujer fuerte e independiente que las amazonas y sus leyendas.

Pasada la resaca del vestido de las campanadas, de repente aparece Gwyneth Paltrow, tomando de inspiración el vestido, en la portada de la revista Harper´s Bazaar US de febrero con un top armadura de aspecto futurista, de un color magenta diseñado porTom Ford. Dentro de la revista hablará también del movimiento #MeToo, ¿coincidencia?

Otra famosa que se suma a esta tendencia es Zendaya. La actriz de Euphoria acudió a los Critics' Choice Awards con la misma armadura con la que posó Gwyneth Paltrow, siendo el centro de atención de todas las miradas y de todos los fotógrafos en el photocall. Combinándolo con una falda maxi del mismo color, parecía realmente una diosa griega.

Aunque esta moda da fuerte este año, lo cierto es que no es nada nuevo. Ya Madonna en sus tiempos de Like a Virgin lució el icónico sujetador de triángulos que tanta controversia causó en su momento.

Lo cierto es que la cantante nunca ha dejado de embutirse en armaduras. En el certamen de Eurovisión que se llevó acabo en Tel Aviv en 2019 pudimos volver a verla otra vez con una coraza negra, un parche y una corona. Aunque la actuación fue desastrosa, su estilismo no dejó indiferente a nadie.

Uno de los precursores en la confección de este tipo de prendas fue el diseñador Thierry Mugler, que desde 1995, concibe a la mujer fuerte y guerrera sacada de una fantasía medieval.

No debemos olvidar a los antecedentes de este 'statement' . Fue Claude Lalanne el primero que presentó al mundo el concepto de la escultura en la moda en su colección para Yves Saint Laurent en 1969, creando verdaderas obras de arte.