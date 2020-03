IU tacha de "chapuza" el nuevo sistema de venta de entradas de la Alhambra

Según ha informado la formación en una nota de prensa, así han valorado el sistema respecto a la propuesta defendida por la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que da posibilidad de realizar las compras, según IU, solo hasta marzo del 2021.

Respecto al acceso a la compra, han matizado que "se vulnera al particular el acceso al monumento, ya que no hay opción de bloquear un porcentaje para demandas particulares, favoreciendo así la compra de entradas individuales por parte de las empresas, pero no a los particulares".

Con este sistema han trasladado que se vulnera la recomendación de la Agencia de Competencia, la cual recoge "que no debe fomentarse ningún privilegio económico a ningún sector".

Desde la formación de izquierdas han resaltado que para conseguir un sistema de venta justo, "no hay que volver al sistema establecido anteriormente, sino establecer un reglamento por parte de la administración que proteja al comprador individual y a los intereses económicos de todo el mundo, redistribuyendo la venta de entradas".

Así, Izquierda Unida aboga como propuesta "la necesidad de considerar las entradas del palacio nazarí Bien de Interés General".