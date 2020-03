La ampliación del puerto de València, el dumping fiscal y la igualdad, a debate en el próximo pleno de Les Corts

Así lo ha acordado la Junta de Portavoces reunida este martes, en la que se ha fijado el orden del día del pleno, que se celebrará los días 11 y 12 de marzo y en el que también se elegirá a los tres miembros del parlamento que irán al Congreso a defender la modificación constitucional para la reintegración del derecho civil valenciano.

En concreto, la proposición no de ley del PSPV versará sobre el dumping fiscal, la de Compromís sobre las medidas a tomar en relación con la burbuja del alquiler, la de Unides Podem sobre el proceso participativo para elaborar la ley de igualdad de género con aportaciones de las entidades feministas, la del PP sobre la ampliación norte del puerto de València "para que el Consell se posicione".

Cs defenderá una iniciativa para aumentar los recursos destinados a mujeres víctimas de violencia de género abriendo un concurso de ideas para plantear nuevas soluciones de base tecnológica, mientras Vox planteará la creación de guarderías en universidades públicas para favorecer la conciliación de trabajadores y alumnos.

Desde los grupos de la oposición se ha criticado que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, no vaya a estar presente en el pleno de esta semana ni en el de la que viene en plena crisis del coronavirus, y el portavoz socialista, Manolo Mata, ha explicado que la ausencia de esta semana se debe a que la consellera estará preparando su viaje a Bruselas, donde este jueves será la representante de todas las comunidades autónomas y debe recopilar toda la información para llegar preparada.

LEY DE LIBERTAD SEXUAL

Los seis grupos se han pronunciado, a preguntas de los medios, sobre la próxima celebración del 8 de Marzo, Día de la Mujer, y sobre la aprobación este mismo martes en el Consejo de Ministros de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual castigará con la pena de prisión de 1 a 4 años cualquier comportamiento sexual "que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento", e incluye como delito leve el denominado 'acoso callejero'.

Para los socialistas, este es un tema "de difícil regulación siempre", según Mata, y el Gobierno ha planteado una nueva ley que "será un avance seguro", aunque ahora "tiene que pasar por muchos filtros" para que no se cometan errores. "Lo que pretende el estado es que las relaciones no consentidas sean penadas cuando es evidente que uno dice que no o que cualquier consentimiento tenga que ser manifiesto", ha dicho, al tiempo que ha señalado que el 8M "hay que seguir en la calle".

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha valorado que se avance "para que no se puedan producir casos como las condenas de las últimas manadas". "Está muy bien, que solo sí es sí y que se regule a través de una ley, es una demanda social". Además, ha asegurado que irán a los actos del 8M y esperan que la manifestación sea "histórica".

Desde Unides Podem la diputada Beatriz Gascó ha destacado que la ley "recoge el espíritu" del movimiento feminista y es "un cambio de paradigma" al situar como protagonista al agresor como responsable ante la justicia. Cristina Cabedo ha agregado que el 8M el movimiento feminista volverá a "invadir" las calles y Les Corts se vestirán simbólicamente con luz violeta.

LA OPOSICIÓN DESLIZA ALGUNAS DUDAS

Isabel Bonig (PP) ha indicado que quiere conocer el texto legal antes de opinar, pero algunas cuestiones le "preocupan" y ha criticado el interés de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de sacar "una ley deprisa por la foto", al tiempo que ha criticado su "escasa" formación jurídica.

Para la 'popular' en este tema caben "pocos experimentos" y el PP exige que haya la máxima seguridad jurídica en un tema tan importante "porque si no al final las perjudicadas son las víctimas" y hay un principio básico en el derecho penal que es la presunción de inocencia.

También ha indicado que habría que resolver los casos de "depredadores sexuales" y reincidentes, ya que cuando se plantea la prisión permanente revisable para estos casos "la izquierda se opone y lo tendrían que explicar".

De cara al 8M ha asegurado que en el PP hay libertad absoluta para acudir a las acciones convocadas y ha señalado que este día debe ser de reivindicación para conseguir mejoras, pero habría que pactar unas "reglas únicas" porque "no se puede aislar al PP" o establecerle un cordón sanitario. Además, ha querido lanzar un mensaje a los hombres que trabajan y luchan cada día por la igualdad, empezando por su marido, porque el sexo masculino "no es el enemigo".

Mercedes Ventura (Cs) ha apuntado sobre la ley que a falta de evaluarla detenidamente toda medida que favorezca la protección de la mujer "es bienvenida" y desde Vox su portavoz, Ana Vega, ha indicado que el problema es que "se está estirando la ley hasta un extremo" en el que se ha preguntado si un notario deberá dar fe de que una relación es voluntaria.

"Se está llevando esto al extremo y a la locura más absoluta", ha dicho, al tiempo que ha apuntado que hay que celebrar el Día de la Mujer "los 365 días del año" y la igualdad "está más que superada" en España.