La Generalitat celebra el 8M posant cara a les dones que "han fet història i són present i futur"

En aquest camí, la Generalitat treballarà l'ampliació del Consell de la Dona en el futur Consell dels Dones, com a òrgan col·legiat per a arreplegar "la diversitat i pluralitat de les dones i els feminismes i així obrir les portes a totes les sensibilitats", de la mà de la nova llei valenciana d'Igualtat que pretén aprovar el Botànic aquesta legislatura.

Així ho ha anunciat Oltra en la presentació de la campanya institucional pel 8M, que encara la seua tercera edició de nou amb el lema 'Vull ser com' i que se centra en la cerca de "dones referents", amb imatges d'"ambaixadores d'igualtat" com la soprano Mónica Bueno; la informàtica Silvia Terrasa; la fiscal Susana Gisbert; la medallista paralímpica Ariadna Edo i la bombera forestal Belén Bueño. Les seues històries van de la mà de frases reivindicatives de dones anònimes que també són referents.

En el vídeo de la campanya, diverses xiquetes posen veu a la reivindicació femenista com una tasca que el govern del Botànic afronta des de la "humilitat i sense descans, amb assoliments que ja no tenen marxa arrere". Per açò, se centra en les dones més joves, perquè "no es queden fóra i siguen protagonistes de teixir el seu futur i el de totes".

Totes les imatges estan impregnades del color morat com a símbol del 8M, un any més amb l'objectiu de crear referents femenines en la societat valenciana, especialment entre les més menudes.

Les cinc ambaixadores són el reflex de la lluita per construir un futur més igualitari. "Elles augmenten l'star system de valencianes i són lluitadores, inusuals i sobretot dones que ens inspiren, algunes en professions molt masculinazadas que han trencat sostres de vidre. Mereixen aquest reconeixement a vegades invisibilitzat", ha proclamat Oltra.

De cara al futur, la titular de Polítiques Inclusives ha promés que el Govern valencià seguirà impulsant polítiques basades en la igualtat, des del món laboral al cultural i posant el focus en l'educació i la sostenibilitat. "Juntes som més fortes", ha reivindicat.