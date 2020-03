El activista denunciado por Coren rechaza retractarse e insiste en que se producen vertidos "sin ningún tipo de control"

20M EP

Manuel García, el ecologista que acusó a Coren en un programa de televisión de realizar vertidos de purines, se mantiene firme: "No hubo acuerdo, no acepté las condiciones que me ponían y por supuesto no concuerdo con que atentase contra el honor de esta empresa".