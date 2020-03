Así ha sido el reparto de temas de la Gala 8 de 'OT 2020': canciones feministas por el Día Internacional de la Mujer

Tras decir adiós a Rafa, los concursantes de OT 2020 ya están al pie del cañón preparándose para el programa del próximo domingo. Como cada lunes por la tarde, Noemí Galera, Manu Guix e Iván Labanda han repartido los temas que cantarán en la Gala 8.

Todos los concursantes actuarán en solitario, a excepción de Anaju, que fue la favorita y eligió cantar en dúo con Samantha. En este caso, el reparto ha sido temático, pues el próximo programa se emitirá el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por lo que todas las canciones, menos las elegidas por los nominados, Gèrard y Jesús, son de cantantes femeninas o con temática feminista.

Canción grupal: No controles, de Olé Olé.

Gèrard: Brown Eyed Lover, de Alen Stone.

Jesús: El alma al aire, de Alejandro Sanz.

Anaju y Samantha: Girls Just Want To Have Fun, de Cyndi Lauper.

Hugo: Se acabó, de El canto del loco.

Nia: Mujer latina, de Thalia.

Bruno: La puerta violeta, de Rozalén.

Flavio: Man! I Feel Like A Woman, de Shania Twain.

Maialen:Just a Girl, de No Doubt.

Eva: Bad Guy, de Billie Eilish.