Así fue la gala 7 de 'OT 2020': de la emotiva despedida de Rafa a la aplaudida decisión de Anaju tras salir favorita

Rafa fue este domingo el nuevo expulsado de OT 2020 en la séptima gala del programa. El exconcursante se encontraba nominado con Hugo y Bruno, quienes lograron salvarse gracias a los votos de la audiencia. Por otro lado, Anaju se coronó como la favorita de esta semana mientras Jesús y Gèrard se convirtieron en los nominados.

La emisión, que arrancó a ritmo del Waka Waka, de Shakira, con la actuación grupal, brindó numerosos momentos de alegría, pero también de lágrimas. Y es que la eliminación de Rafa generó un gran disgusto entre los 'triunfitos', que le dijeron adiós entre abrazos, besos y palabras de cariño. Así, entre las despedidas, destacó la de Eva: "No te olvides de mí", le pidió entre lágrimas al exconcursante.

El cordobés, de 23 años, abandonó el espacio de La 1 con el 25% de los votos de la audiencia: "Duele, pero estoy feliz por todo lo que me ha regalado este público, la academia… por todo lo que me ha regalado este programa", le contó a Roberto Leal tras conocer la noticia. Sin embargo, el joven asumió la expulsión con una sonrisa: "A tope, no pasa nada, os quiero mucho", le dijo a los talents.

El público, el jurado y los profesores también quisieron despedirse de Rafa. De esta forma, los fans cantaron al unísono la canción compuesta por el joven, Díselo a la vida, mientras los jueces le aseguraron que su verdadera aventura empezaba fuera del concurso: "La has liado ahí dentro y ahora el mundo necesita que lo hagas ahí fuera", se sinceró Portu con el exconcursante.

❤️El público canta a coro "DÍSELO A LA VIDA" para dar todo su apoyo y cariño a @SoyRafaOT2020, ¡te echaremos mucho de menos en la Academia! 🙌 #OTGala7pic.twitter.com/wOcDGzbPnK — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 1, 2020

Anaju sale favorita y anuncia un dúo con Samantha

Tras conocerse la expulsión de Rafa, el presentador anunció que la favorita de esta semana era Anaju, que tuvo el privilegio de escoger al concursante con quien interpretará el último dúo de la edición. De esta forma, la joven se decantó por Samantha, lo que el público celebró entre gritos y aplausos. "¡Se viene!", exclamó Roberto Leal sobre el pase de la próxima gala.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, ya que Gèrard y Jesús se convirtieron en los nuevos nominados del concurso. Los aspirantes fueron propuestos para abandonar la academia junto a Anaju, a quien salvaron los profesores; y a Flavio, que cruzó la pasarela gracias a sus compañeros.

La gala también estuvo marcada por la "sorpresa" que Roberto Leal tenía preparada a los concursantes y a los fans, ya que anunció que OT 2020 dará "cuatro grandes conciertos en cuatro grandes ciudades", aunque los nombres de estos territorios se desvelarán más tarde en las redes sociales.

🌟 @SoyAnajuOT2020 ha utilizado su PRIVILEGIO y la semana que viene cantará con @SamanthaOT2020 el último DUO de la competición 🎵 ¿Te esperabas esta decisión? 🤔 #OTGala7pic.twitter.com/Xthxht4tcw — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 2, 2020