Inspecció Educativa acudeix a un col·legi concertat de València que preguntà a alumnes si "practicaven l'homosexualitat"

En aquest qüestionari, que ha transcendit a través de les xarxes socials, s'assegura que el Sisé Manament (No cometràs actes impurs) "mana conservar la puresa del cos i l'ànima" i afig que "per a saber si complim amb eixe manament, ens podem preguntar: He comès adulteri o fornicat?; He vist algun tipus de pornografia?; M'he permès tindre pensaments i desitjos morbosos? He dominat les meues passions? He practicat l'homosexualitat?; He practicat la masturbació?".

Després de conéixer l'existència d'aquestes preguntes, la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana ha recalcat que "tots els centres educatius sostinguts amb fons públics tenen l'obligació d'impartir el currículum oficial establit per a cada assignatura i aquests continguts no s'adeqüen a l'assignatura de Religió".

Des del departament que dirigeix Vicent Marzà qualifiquen de "totalment inadequat el qüestionari, que atempta contra la intimitat de l'alumne, contra la llei 23/2018 d'Igualtat de les persones LGTBI i contra la llei 26/2018 de Drets i garanties de la infància i l'adolescència". "Atempta de fons contra els drets humans basats en valors de respecte a la intimitat, diversitat i pluralitat", afirmen a Europa Press.

Per açò, informen que la Inspecció educativa ha programat una visita al centre aquest dilluns per a recaptar la informació de primera mà i verificar tot el que haja succeït. A partir de l'informe que s'elabore s'actuarà. Així mateix, ressalten que és "molt important que en aquests casos es puga comptar amb queixes per escrit per a poder provar de forma administrativa i eficaç que eixa situació s'ha donat en un aula".

El cas ha provocat també reaccions polítiques, com les del portaveu de Compromís en Les Corts Valencianes, Fran Ferri, qui ha asseverat que els continguts distribuïts en el col·legi "van en contra de la Llei valenciana LGTBI i dels drets dels xiquets i xiquetes" i, per eixa raó, ha felicitat a la Inspecció Educativa per actuar d'ofici. "Ni un pas arrere en igualtat", exclama en un missatge penjat en Twitter.

"FET AÏLLAT"

Per la seua banda, des del Col·legi Inmaculado Corazón de María han demanat disculpes i confien que "aquest fet aïllat no es convertisca en bandera contra l'assignatura de Religió".

La direcció del col·legi admet, en un comunicat, que el qüestionari enviat als alumnes és "inadequat, i així ho ha reconegut la professora responsable d'aquest grup en un comunicat posterior als mateixos alumnes".

"Promovem un projecte inclusiu i integrador al que ens devem en tot moment. En col·laboració amb les famílies i amb el desig que l'alumne siga el protagonista del seu aprenentatge, promovem l'educació integral des d'una visió transcendent de la persona i del món que proposa Jesucrist com a màxima realització de l'ésser humà", afirmen.

En aquest punt, els responsables de l'entitat educativa es disculpen per "no haver sabut respondre el nostre projecte educatiu cristià en aquesta ocasió" i afigen que prendran "les mesures oportunes perquè, d'acord amb el compromís amb un sistema educatiu de qualitat que implica tots els membres de la comunitat educativa, es previnguen errors d'aquest tipus que poden arribar a identificar-se amb una falta de respecte per algunes opcions de vida i que res tenen a veure amb la nostra concepció de l'ésser humà".

A més, agraeixen als pares que els hagen fet arribar el seu malestar perquè això els "ajuda a millorar". "Ells són partícips del col·legi i de l'educació dels seus fills i els garantim que posarem tota la nostra obstinació en que aquest tipus d'errors no tornen a ocòrrer. Els demanem que la confiança assolida en tants anys al servici de l'educació a València no es veja trencada per aquesta circumstància".

"Esperem que aquest fet aïllat no es convertisca en una excusa per a atacar l'assignatura de Religió i a l'educació catòlica que s'imparteix en el nostre país amb les màximes garanties de respecte per la legalitat vigent i pels mandats de la nostra Constitució", conclouen.