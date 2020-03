Soledad Vélez i Santero y Los Muchachos s'uneixen com a "aportacions autòctones de luxe" al 4ever València Fest

El 4Ever València Fest porta des de la seua primera edició "reservant un lloc destacat a les bandes de pop o de rock valencianes". "I enguany tanca la composició d'un cartell estel·lar, el més complet que ha reunit en els seus tres edicions, amb dos aportacions locals d'autèntic luxe: Soledad Vélez i Santero y Los Muchachos". La primera compartirà escenari amb OMD, Marc Almond i The Stranglers, el divendres 26 de juny. Els segons, amb Wilco, Madness i Quique González, el dissabte 27 de juny, detalla l'organització en un comunicat.

La xilena Soledad Vélez -"pràcticament valenciana d'adopció des que arribara a la ciutat fa cosa d'una dècada armada només d'una guitarra i un ukelele", destaquen- ha traçat una vertiginosa trajectòria que l'ha portat des del folk auster i mercurial dels seus inicis fins a convertir-se en un dels talents més singulars de l'escena independent estatal gràcies a la seua capacitat per a polir resplendents gemmes de pop sintètic.

'Perverso' és l'última d'elles, un single que dona continuació al reguitzell de cançons que ha anat facturant en els últims temps ('No vuelvas' o '50 Latidos' juntament amb Ley DJ, i que pot ser el preludi a la continuació del seu àlbum 'Nuevas épocas' (2018). En el 4Ever València Fest estarà acompanyada pel músic valencià Jordi Sapena (La Habitación Roja, Tórtel, Capricornio Uno)

Santero y Los Muchachos, per la seua banda, van esgotar fa solament uns dies tot el paper a la venda per al seu concert en la sala Moon de València. I saben quasi tan bé com Wilco i Quique González el que és destil·lar l'imaginari del rock nord-americà al seu entorn, en aquest cas a unes cançons en castellà que beuen dels sons fronterers i de les textures de rock d'acer que freqüentaven en algunes de les bandes anteriors dels seus components, La Pulquería, Absenta o Madnoise, encara que si en el seu cas hagen baixat les revolucions. Per açò no és d'estranyar que vagen a compartir cartell amb ells -i amb Madness- el 27 de juny.

Les entrades per a 4Ever València Fest, tant els abonaments (els que es van oferir a preu especial d'eixida ja estan esgotats) com les entrades de dia, estan disponibles a través de la web del festival.