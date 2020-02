Pide su número preferido y gana 9 millones con el Cuponazo de la ONCE

ONCE

El Cuponazo de la ONCE ha repartido nueve millones de euros en Olot (Girona), donde un único acertante ha conseguido el premio mayor del sorteo de este viernes. La persona afortunada pidió su número preferido y agraciado a la vendedora, la cual se lo hizo al instante mediante el TPV (Terminal Punto de Venta).

Margarita Puig, afiliada a la ONCE y muy conocida en la localidad gerundense, es la vendedora que ha llevado la ilusión al centro de Olot, donde vende el cupón y otros productos de juego responsable de la ONCE desde suquiosco en la calle San Rafel, según informó este sábado la organización.

"Estaba durmiendo cuando me telefonearon para decirme que había dado el premio mayor. Y me desvelé, claro. Me hace una ilusión enorme. Había repartido un premio de 35.000 euros y un sueldo de 2.000 euros al mes durante 10 años, pero nunca había dado un premio tan grande", explicó.

Puig lleva 11 años vendiendo cupones. Antes lo había hecho en otras calles de Olot y también en la Plaza del Mercado. Para celebrarlo, este sábado estará "al pie del cañón" hasta las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00. "Me gusta muchísimo mi trabajo”, ha asegurado. Olot pertenece administrativamente a la agencia de la ONCE en Figueres, que presta servicios personalizados a 150 personas afiliadas.

El Cuponazo de este viernes también repartió cinco cupones premiados con 40.000 euros cada uno (Cuponazo XXL, cinco cifras del primer premio) en Tarragona y otro premiado con 25.000 euros en Los Cristianos (Tenerife). Curiosamente, todas las personas premiadas también escogieron el número que más les gustaba y el vendedor se lo hizo por TPV.

Otro cupón vendido en Avilés (Asturias) ha obtenido el premio de segunda categoría, que asciende a 100.000 euros.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente.

Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los cerca de 20.000 vendedores que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE y establecimientos colaboradores autorizados.