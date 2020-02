Coronavirus.- València alerta de boles sobre la suspensió de les Falles i demana atendre només els canals oficials

Així ho ha indicat el nou regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, que ha destacat que "suplantar identitats o documents públics és un delicte".

L'edil s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa que ha oferit després de formalitzar-se en la Junta de Govern Local les seues noves responsabilitats després de la renúncia temporal i indefinida del regidor Pere Fuset, preguntat per la incidència del coronavirus en el desenvolupament de les Falles.

Galiana s'ha referit d'aquesta manera a un document que està circulant per canals com WhatsApp apuntant a la suspensió de "qualsevol acte faller enguany". Es tracta d'un document fals que emula una circular de l'Ajuntament en la qual apareix el logotip del consistori i el nom de l'alcalde, Joan Ribó, i en el qual apareix un missatge fals del primer edil sobre la suspensió de les festes falleres.

"Joan Ribó Canut Alcalde de València. Fa saber: Lamentablement amb la situació actual d'infecció pel virus Covid-19 i la seua alta facilitat de contagi i la densitat de persones que discorren en la temporada de falles, hem decidit aquest equip de govern i jo: Queda suspés qualsevol acte faller enguany", indica el text de la mentida.

NO ES DESCARTA DENUNCIAR

Al final de l'escrit apareix en un requadro el nom del secretari general de l'administració municipal, Francisco Javier Vila Biosca, i de nou el de l'alcalde. L'Ajuntament de València, a través dels servicis jurídics, no descarta la possibilitat denunciar la difusió d'aquesta bola.

"Suplantar identitats o documents públics és un delicte", ha assenyalat Galiana, que considera que fer una documents com aquest o captures de pantalla amb missatges que no són certs és "portar al límit" la situació. Per açò, ha llançat "un missatge de tranquil·litat a tothom" i ha demanat "calma" respecte a l'evolució i contagi del coronavirus.

Així mateix, ha ressaltat respecte a les mesures que s'adopten sobre "tot el que tinga a veure" amb aquesta malaltia que "les hauran de dir el Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat" per ser les autoritats sanitàries amb capacitat de decisió en aquests casos. "Si la conselleria o el ministeri tenen algun missatge que ho diguen" i "s'acatarà", ha dit.