Dulceida explota contra la homofobia: "Si vuestros hijos os hablan de su orientación sexual, escuchadles"

Hay a quienes les caerá bien y hay a quienes no. Quienes son sus más fervientes seguidores y sus más fríos detractores. Pero cuando se habla de la lucha contra la intolerancia, ahí no hay gustos individuales: es un todos (as/es) contra una. De ahí la importancia del mensaje de Dulceida.

No es la primera vez que la influencer habla abiertamente sobre la homofobia que ha vivido, pero en esta ocasión Aida Domènech ha querido ir un paso más allá y mostrar la sinrazón no solo de la homofobia, sino de la bifobia o la transfobia en un vídeo en su canal de Youtube.

Todo ha empezado a raíz de un anuncio de la marca H&M en Instagram. En él se ve a dos mujeres besándose y para la vlogger de 30 años es un gran avance que una marca tan popular se atreva a incluir contenido LGTBI en su publicidad y normalice el amor en todas sus formas.

Sin embargo, en cuanto Dulceida leyó algunos de los comentarios de la publicación se decepcionó al ver que aún hay quien considera que esto sea una práctica anormal (aunque bien cierto es que la inmensa mayoría de seguidores de la marca ha reaccionado a favor de su apoyo LGTBI.

Fue entonces cuando se hizo la pregunta que titula el vídeo -que lleva actualmente cerca de 170.000 reproducciones-: "¿Por qué esta intolerancia?". Aunque reconoce que de este tema ya ha hablado, siempre hay "gente nueva" que necesita escucharlo.

Comienza aclarando que hay cierta falsedad en decir que defiendes los derechos de la comunidad LGTBI e incluir tras tu pantomima un "pero": "Este vídeo es para todo el mundo. Mis amistades no, pero tengo conocidos que dicen ‘yo respeto’, aunque luego, ningún apoyo".

"Odio sentir impotencia por cosas que me gustaría cambiar, pero no puedo", llega a afirmar la vlogger de moda, que reconoce que, aún con todo, ella ha vivido en una burbuja mediática y que ciertamente ha tenido algunos privilegios. Eso sí, no ha evitado que haya sufrido homofobia.

"Si beso a mi mujer [la también instagramer Alba Paul] en público, sí que tengo que aguantar malas miradas. Una vez se apartaron de nuestro lado", relata Domènech, que sintió "rabia, fuego" cuando leyó las respuestas a la mencionada campaña publicitaria por San Valentín.

Asimismo, la influencer asegura que este vídeo tenía muchas ganas de hacer este vídeo, porque "diariamente desde hace 5 años" recibe multitud de textos de sus seguidores en los que expresan lo mal que se sienten por no poder hablar abiertamente sobre su sexualidad con sus familias y círculo más cercano. "Me mandáis mensajes con miedos, inseguridades e historias supertristes", reconoce la catalana.

Es precisamente para los que no dejan que estos jóvenes puedan vivir en libertad a quienes manda un mensaje rotundo: "Si estás viendo este vídeo y crees que una relación de dos chicas o dos chicos no es normal, abre tu mente".

Y eso, claro, incluye a los padres y madres que no aceptan a sus hijos, hijas e hijes. "Os pediría un favor. Si vuestros hijos os van a hablar de su orientación sexual, escuchadles. Qué mejor que tener a nuestra familia a nuestro lado", clama Dulceida.