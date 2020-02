El València CF anul·la actes públics i rodes de premsa i posposa l'homenatge a Villa pel coronavirus

El València CF ha anul·lat qualsevol acte públic no esportiu i en espai tancat, com esdeveniments privats o compareixences de premsa, a causa del coronavirus i al fet que un periodista esportiu que cobreix la informació de l'equip es contagiara en el partit de Lliga de Campions contra l'Atalanta a Milà.

"El València CF ha decidit, en la línia de les recomanacions marcades per les autoritats sanitàries autonòmiques i nacionals, incrementar les mesures preventives de contagi anul·lant tots aquells actes, reunions o concentracions públiques en espais tancats que suposen un risc per als jugadors, tècnics i personal del club", va anunciar en un comunicat.

Després de la confirmació per part de la Generalitat Valenciana dels primers casos d'infecció per coronavirus COVID-19 a València, un d'ells a l'entorn dels mitjans de comunicació que cobreixen habitualment la informació del primer equip, el València anul·la, fins a nova informació, les rodes de premsa.

"Es cancel·la fins a una altra ordre qualsevol activitat pública no esportiva amb integrants del primer equip, entre elles l'habitual roda de premsa de l'entrenador prèvia a la trobada de LaLiga, així com totes les compareixences, prèvies i posteriors, previstes amb motiu del partit d'aquest dissabte en el Camp de Mestalla", expliquen.

Igualment, el València CF insisteix, especialment de cara als seus aficionats i empleats que van viatjar al nord d'Itàlia, que seguisquen les recomanacions sanitàries.

L'homenatge a Villa, ajornat

A més, de manera consensuada amb l'exjugador David Villa, s'ha acordat l'ajornament de l'homenatge que, amb motiu de la inclusió de la seua lona en la façana de Mestalla, estava previst brindar-li aquest dissabte en els prolegòmens del partit de LaLiga Santander contra el Betis.

"Una pena per a mi i la meua família no poder estar a Mestalla demà com estava organitzat. Les circumstàncies de força major i la recomanació de les autoritats sanitàries ens obliguen a ajornar l'homenatge. Espere veure-vos a tots molt prompte a Mestalla", va lamentar l'asturià en les xarxes socials.