Llum verda a l'ordenança de prestacions socials amb cinc milions d'euros

La nova ordenança de prestacions socials està una mica més a prop. L'Ajuntament va aprovar ahir inicialment la primera norma d'aquest tipus en serveis socials, “la més avançada d'Espanya”, amb cinc milions d'euros en dues línies: una de benestar social per a totes les necessitats que puga tindre una família i una altra per a la millora de l'autonomia dels majors.

La norma va tirar avant en el ple de febrer amb el suport del Govern local (Compromís i PSPV) i Ciutadans –PP i Vox es van abstindre–, amb el que dóna inici el període d'al·legacions. Es tracta d'una nova eina que recull i ordena el catàleg d'ajudes socials municipals i que suposa “l'ordenança més avançada de l'Estat en aquest camp”, com va ressaltar la regidora de Benestar Social, Isabel Lozano.

Aquestes subvencions queden establides com un dret subjectiu i universal de cada beneficiari, sense dependre d'una convocatòria concreta. La principal novetat és que cobreixen totes les necessitats bàsiques, com a alimentació, habitatge, higiene, sanitat, nivell educatiu, finançament d'activitats d'oci i temps lliure, necessitats de transport o tràmits documentals.

D'altra banda, el ple va donar també llum verda al Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella de manera definitiva després de passar fa unes setmanes per la comissió territorial d'Urbanisme. El PEP es va començar a treballar en 2015, a l'inici del passat mandat, davant la necessitat d'una nova regulació en el centre històric. L'objectiu era actuar en “un barri absolutament degradat, turistificat i sense control jurídic”, va afirmar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, que va posar en valor les “decisions polítiques valentes” com la moratòria de suspensió de llicències hoteleres.

També va destacar la participació de veïns i comerciants i el seu “amplíssim” suport. El PEP busca garantir el caràcter residencial, reordenar el paisatge urbà i ampliar la protecció del patrimoni sobre “elements que mai s'havien plantejat”, com els rètols.

És un pla “molt exigent” que para atenció a la publicitat de comerços i vol generar un model de turisme sostenible i posar en valor la identitat del districte. “D'una política depredadora a una de creixement sostenible”, va il·lustrar la també portaveu del PSPV.

En la mateixa línia, l'alcalde, Joan Ribó (Compromís), va sostindre que València està “contenint” l'índex de pisos turístics enfront de la pujada en altres ciutats de la Comunitat Valenciana. “El pla de Ciutat Vella treballa per a aconseguir aquest objectiu”, va asseverar en declaracions als mitjans de comunicació abans del ple.

El debat va comptar amb portaveus de les plataformes veïnals del barri de Penya-Roja i de la plaça Músic López Chávarri, que van criticar “l'atac permanent contra el sòl públic”. Tant PP com Cs van acusar l'Executiu local d'incoherent per “usar un instrument urbanístic per a carregar-se una xicoteta plaça en el cor de València” i “imposar en lloc de proposar”, respectivament.

Més enllà de Ciutat Vella, el ple va acordar el trasllat definitiu del mercat del Rastre dels voltants de Mestalla a l'avinguda de Tarongers, amb el suport del Govern municipal i Cs i l'abstenció de PP i Vox. Es posarà en marxa previsiblement l'últim diumenge de març com a “gran parc”, va avançar Ribó.

En matèria de seguretat, es va aprovar el reglament intern de l'ús de drons per a labors de protecció i vigilància en la Policia Local, amb el suport de tots els grups excepte Vox. Serà una unitat creada amb recursos europeus que comptarà amb set drons més per a tot l'any, “no sols durant períodes festius com a Falles”, va avançar l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano. Aquestes aeronaus no tripulades realitzaran actuacions de rescat de persones, vigilància de platges o prevenció i actuació davant incendis forestals, especialment en l'àmbit de la Devesa de València.

Altres assumptes del ple

Mobilitat. El ple va rebutjar, amb els vots de Compromís i PSPV, tres mocions de l'oposició: una del PP que exigia la paralització dels canvis en l'EMT, una altra de Cs per a exigir consens sobre el carrer Colón i una altra de Vox per una mobilitat “allunyada d'ideologies”.

Port. El plenari també va valorar positivament els canvis en l'ampliació del port de València i va demanar que es millore la mobilitat potenciant l'ús ferroviari.

Condemna. L'Executiu local, PP i Cs van condemnar l'Holocaust nazi amb l'abstenció de Vox, que va frustrar al gener una declaració institucional en fer referència al col·lectiu LGTBI.

Albufera. La unanimitat sí que va ser possible en una moció que impulsa un projecte educatiu per a transmetre els valors del Parc Natural de l'Albufera en els centres d'Educació Infantil i Primària de la ciutat.