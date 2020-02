Zuloaga cree que la aprobación del nuevo techo de gasto "es una buena noticia" para Cantabria

En nota de prensa, Zuloaga ha explicado que la medida aprobada por el Gobierno supone 45 millones de euros más para Cantabria entre los años 2020-2021 debido a la relajación del objetivo de déficit y el incremento de gasto que podrá asumir el Estado de 8.500 millones de euros entre los años 2020-2021 como consecuencia del aumento del techo de gasto".

Así se ha expresado el líder de los socialistas cántabros tras haberse aprobado en el Congreso la senda de estabilidad, que define los objetivos de déficit y deuda con los que se ha calculado el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020. "Un paso que beneficiará a los pensionistas, a los desempleados y a las personas más vulnerables", ha dicho.

Por este motivo, lamenta la postura adoptada por los diputados del Partido Popular, Ciudadanos y Vox votando en contra de un techo de gasto que "permite aumentar las inversiones en nuestra tierra y mejorar la vida de los cántabros y de las cántabras".

En este sentido, ha criticado que "los diputados cántabros de la derecha castiguen a Cantabria por sus intereses partidistas y de bloqueo".

No obstante, ha manifestado que gracias al "sentido de responsabilidad" de los parlamentarios nacionales del Gobierno progresista de coalición se puede avanzar en la aprobación de unos presupuestos para el país que "darán estabilidad y esperanza a la ciudadanía".

Según Zuloaga, "la voz" que ha representado en el Congreso, los intereses de Cantabria ha sido la del diputado socialista, Pedro Casares, defendiendo la medida propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez que aumenta la financiación en las comunidades autónomas y ayuntamientos". "El diputado socialista ha defendido a los pensionistas que esperan que sus pensiones mejoren y a los desempleados que esperan que las prestaciones aumenten", ha subrayado.

"Las tres derechas, siempre en contra, con su voto en contra de hoy también parecen dispuestas a seguir bloqueando el futuro de este país y de nuestra comunidad autónoma", ha denunciado. En este sentido, ha criticado que PP, Ciudadanos y Vox prefieran quedarse "con la senda poco realista del señor Rajoy, que impide una mayor capacidad de gasto a Comunidades Autónomas, Seguridad Social y Entidades Locales"

Zuloaga ha considerado que quienes hoy rechazan la nueva senda "están diciendo que no" al incremento de las pensiones no contributivas o pensiones mínimas"que benefician a más de 460.000 personas".

"Estarían diciendo no al incremento de la base reguladora de las pensiones, no a la ampliación de la duración de la prestación por paternidad de 5 a 8 semanas, no a la revalorización de la Prestación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años o a la prestación económica a los hijos e hijas de las fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer", ha destacado.