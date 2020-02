Atur, economia i mal comportament dels polítics, principals problemes per als valencians

L'atur es manté com el primer problema per als valencians en el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al mes de febrer, seguit dels problemes d'índole econòmica, el mal comportament dels polítics, la corrupció i el frau i la immigració.

Així ho reflecteix el sondeig, fet públic aquest dijous, que es basa en termes generals en un total de 2.957 entrevistes realitzades en 296 municipis de 49 províncies entre els dies 1 i 11 de febrer, d'elles 297 en la Comunitat Valenciana.

Quant a la situació econòmica general d'Espanya, els valencians creuen en la seua majoria (45,8%) que és regular; dolenta (30) o molt dolenta (14,5), mentre el 9,1 considera que és bona i només el 0,3 molt bona.

Comparant-la amb la qual hi havia fa un any, els enquestats consideren que està igual (61,3%), enfront del 27,6 que creu és pitjor i el 10,4% que es mostra més optimista i apunta que és millor. De cara al futur, el 34,3% creu que dins d'un any la situació econòmica serà la mateixa, i el 30,6 vaticina que anirà a pitjor.

Quant a la situació econòmica personal, el 43,4% dels entrevistats afirma que és regular, el 34% la defineix com a bona i el 16,1 com a dolenta, mentre que només un 1% creu que viu una situació molt bona. El 64% dels enquestats creu que dins d'un any no experimentarà canvis.

Respecte a la situació política del país, els valencians no la veuen amb bons ulls: el 31,6% creu que és regular, el 31,1 diu que és dolenta i el 23,6 molt dolenta. Per contra, el 11,1% considera que és bona i a penes un 0,7% opina que és molt bona.

En aquest cas, els valencians consideren en la seua majoria (45,8%) que és igual que fa un any, mentre el 28,3% creu que és pitjor i el 23,6% que és millor. Dins d'un any, el 36% considera que es mantindrà igual, enfront del 25,9 que creu que empitjorarà i el 24,2% que aposta per una millora.

Davant la pregunta de si consideren que existeix crispació a Espanya, els entrevistats valencians consideren majoritàriament que hi ha "molta" (61,3%) i el 32,2 creu que hi ha "bastant". Només un 1,3% considera que hi ha poca crispació política.

Entre els valencians que pensen que hi ha molta o bastant, segons el baròmetre del CIS, el 52,2% culpa als polítics i els partits, mentre el 8,3 responsabilitza a mitjans i periodistes, el 2,2 a empresaris i poder econòmic i el 36,7% a tots per igual.

Entre els partits polítics, s'apunta a Vox i els partits independentistes (tots dos amb un 20,7%), mentre que el 18,6 creu que "tots per igual", i PP i PSOE se situen al mateix nivell, amb un 13,1% cadascun. La tendència es manté a l'hora de responsabilitzar als líders, amb Santiago Abascal al capdavant (28,3), seguit de la resposta "tots una mica" (24,8) i Pedro Sánchez (17,9), que en aquest cas se situa per davant de Pablo Casado (9%).

Als valencians els preocupa "molt" (39,7%) o "bastant" (35,7) eixa crispació i el 90,9% creu que s'hauria de fer alguna cosa per a reduir-la.

Igualtat de gènere i violència

D'altra banda, el baròmetre també reflecteix que el 95,3% dels valencians creu que la violència de gènere és "un problema preocupant" per a la societat. D'eixe total, un 78,1% opina que "caldria fer més coses" més enllà de la Llei Integral contra la Violència de Gènere, per a enfrontar aquesta xacra. Per contra, un 13,1% veu que la norma és suficient.

L'enquesta ha realitzat preguntes relacionades amb la violència de gènere i la igualtat entre homes i dones amb motiu de la celebració el pròxim 8 de març del Dia Internacional de la Dona.

Sobre les mesures addicionals que caldria implantar per a lluitar contra la violència masclista, el 44,8% demana endurir lleis i penes; un 24,9% major protecció policial a les dones i un 23,5 més educació en igualtat i educació als homes.

En relació al 8 de Març, un 54,9% dels espanyols creu que les manifestacions d'aquest dia serveixen "molt" o bastant" per a enfortir les reivindicacions sobre les llibertats i drets d'igualtat de les dones, mentre que un 30% creuen que està servint "poc" o "res".

Quin partit fa més per la igualtat?

Un 54,5% dels valencians assenyala que Vox és el partit que menys està fent per la igualtat d'oportunitats de les dones. A penes un 2,4 creu, per contra, que és el partit que més fa. Mentrestant, un 29,3% opina que el PSOE és el que més està fent, seguit d'Unides Podem (23,2%).

Un 4,4% considera que el partit que més fa per la igualtat és el PP i un 2% que és Ciutadans. En tot cas, un 7,4% de valencians considera que tots els partits treballen per igual per a aconseguir la igualtat, enfront d'un 4% que pensa que cap de les formacions fa res per aconseguir-la.