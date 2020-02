Ares Teixidó acaba en Urgencias con una mascarilla, pero tranquiliza: "No somos los del coronavirus"

Con tantísima alarma social -aunque los datos digan más bien lo contrario- por el coronavirus, ver a tu famoso favorito en el hospital y con mascarilla es, desde luego, para preocuparse. Pero que no cunda el pánico: los motivos por los que tuvo que ser ingresada en Urgencias Ares Teixidó poco tienen que ver con el ya famoso COVID-19.

La presentadora de televisión, que padece diabetes desde hace algo más de un año, llevaba unos días encontrándose mal y, de hecho, dejó constancia de ellos en su perfil de Instagram.

"Los virus informáticos al lado de los que recorren mi cuerpo ahora mismo son meros aprendices. Eso sí, hasta para ponerme enferma soy suertuda. Caí el lunes y si todo va bien, el viernes ya debería estar on fire para recibir el fin de semana. Que así sea...¡Ya no puedo más!", contaba con desparpajo la colaboradora.

Dicho lo cual, Teixidó fue el pasado martes 25 a visitar a un amigo que estaba en el hospital y como aún persistían este malestar generalizado en todo su cuerpo, decidió pasar un momento a Urgencias para que le hicieran algunas pruebas y que le dieran algo para respirar mejor, algo que le estaba costando.

Pero cuál fue su sorpresa cuando le dijeron que ya le tenían una camilla preparada para unas horas porque padecía una bronquitis aguda. Entre el shock momentáneo y la relajación posterior, la reportera, que acaba de cumplir 33 años, lo narró todo a través de sus stories de Instagram intentando incluir una pizca de humor.

Primero, con una fotografía en la que, aparte de un emoticono tristón, la mascarilla, el gotero y la ropa de hospital, Teixidó escribía: "12.57 horas. Pues se ha quedado buena tarde, oiga. Bronquitis aguda".

Ares Teixidó en el hospital. Instagram aresteixido

"Yo he venido de visita esta mañana a las 8 a ver a mi cuquito que sigue aquí ingresado. Voy a pasar por Urgencias a ver si me dan algo y me han tenido hasta ahora (9 horas) en un box", contaba más tarde la catalana en uno de los diversos clips de vídeo que publicó.

"Pero la mascarilla y la cortisona en vena han sido mano de santo, aunque no lo apreciéis ahora. Me vuelvo a subir con mi cuquito hasta que le den el alta", continuó su aventura la presentadora, que ya sabe lo que es improvisar sobre la marcha, como cuando celebró la ruptura con su novio en Instagram y de viaje por Filipinas.

Se quedó dormida en el sofá de la habitación de su colega por lo extraño que había sido el día, pero no se olvidó de mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores (casi 170.000): "Vaya dos, pero que no cunda el pánico: no somos los del coronavirus".