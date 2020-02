La vicealcaldessa Gómez, “orgullosa” de la renúncia de Fuset

La vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, es va mostrar ahir “orgullosa” de la decisió del regidor de Compromís Pere Fuset, que ha renunciat a les seues competències en Cultura Festiva i Junta Central Fallera a causa del judici de l'accident mortal de Vivers. Es tracta, va remarcar l'edil socialista, d'una “decisió difícil que valora la majoria de la societat” perquè suposa “renunciar a una important part de la gestió i visibilitat política, com és l'àrea de Falles”.

Així ho va asseverar Gómez en el desdejuni informatiu del conseller de Política Territorial, Arcadi España, en el Fòrum Europa. Tribuna Mediterrània, davant les preguntes dels mitjans sobre la renúncia temporal de Fuset a les seues competències de la Regidoria. Aquesta renúncia és conseqüència de la seua situació judicial, després que el Jutjat d'Instrucció número 18 de la ciutat haja acordat l'obertura de judici oral per l'accident laboral en el muntatge de les graderies dels concerts de Vivers de 2017 en el qual va morir un treballador.

Sandra Gómez va manifestar, “com a companya de Govern i com a amiga des de fa anys”, el seu “respecte, afecte i suport” al regidor de Compromís. “Estic orgullosa de la decisió que ha pres; sé el difícil que ha sigut per a ell i també la situació en la qual es troba a les portes de les nostres festes”, va incidir.

La representant del PSPV va defensar que Fuset renúncia d'aquesta manera “a una important i inqüestionable part de la gestió i visibilitat política com és l'àrea les Falles”. Va subratllar, no obstant això, que la decisió de Fuset és temporal mentre se solucione el cas, ara en mans de la justícia. “Ha fet un pas al costat fins que es resolga el procediment judicial i de manera unànime es fa una valoració positiva per part de la majoria de la societat”, va dir.

Crítiques a l'oposició per fer “partidisme”

La vicealcaldessa socialista va criticar, no obstant això, l'actitud de “part de l'oposició”, en referència al Partit Popular, que, segons va apuntar, “ens té acostumats al partidisme i al politiqueig”. En aquest sentit, es va dirigir als líders populars per a recordar-los que “continuen mantenint investigats en el seu partit, ja que el secretari del seu grup segueix imputat per un cas de corrupció i no han pres cap mesura sobre aquest tema”. I va tirar de refranyer en les seues crítiques al PP: «Consells done que per a mi no tinc».

D'altra banda, el grup municipal de Compromís va ratificar al regidor Carlos Galiana com a portaveu, així com edil responsable de Cultura Festiva i tercer tinent d'alcalde. Així ho va confirmar el grup municipal aquest dimarts a la vesprada després que el regidor Pere Fuset anunciara que renúncia “temporalment i de manera indefinida” a les seues competències com a regidor d'aquesta àrea i president de la Junta Central Fallera davant la seua situació judicial per l'accident laboral en el muntatge de les graderies de Vivers.

D'aquesta manera, Galiana sumarà Cultura Festiva a les competències que ostenta actualment, entre les quals es troben Comerç, Innovació i Control Administratiu. Així mateix, passa a ser tercer tinent d'alcalde de València en substitució de Fuset.

Fuset continua sent edil

L'alcalde de València, Joan Ribó, va acceptar el dimarts la renúncia de Pere Fuset a les seues competències, encara que va recordar que no deixa la seua acta d'edil. Es tracta, va dir, d'una renúncia “provisional” fins que se celebre el judici i en el seu cas puga tornar a les seues competències.