Bretón pide "un esfuerzo" a las Administraciones: "Hay mucha gente que merece la pena en Polígono Sur"

"Todo no son problemas de seguridad, de convivencia. Hay mucha gente que merece la pena en el Polígono Sur y eso también queremos que se conozca en la ciudad", ha indicado en un desayuno empresarial.

Tal como informa la Oficina del Comisionado en un comunicado, Bretón ha expuesto en el encuentro la situación general de los seis barrios del Polígono Sur, rasgos generales de demografía, renta media, formación, datos de absentismo, así como los equipamientos de los que dispone, poniendo en valor en ese contexto que "existen muchos vecinos que todos los días trabajan y tienen una vida normalizada".

Para Bretón, "tenemos que tener la obligación todos de arrimar el hombro para que en nuestra ciudad no existan estas realidades de tener los barrios mas pobres de Andalucía y España". "Las Administraciones Publicas tienen que tener su responsabilidad y hacer un esfuerzo, cumplimientos de ordenanzas de ruido y vandalismo, más actuaciones de la Policía Local, de la Fiscalía, que se restablezcan los derechos de todos los vecinos y no haya total impunidad", añade.

En cuanto a los solares, Bretón cree que el urbanismo es un "elemento detransformación social" de las zonas desfavorecidas y considera que se debe de invertir en los proyectos. "Si tenemos once solares Suelo de Interés Publico y Social (SIPS), debe de invertir la Universidad que ya tiene un solar muy bien ubicado, así no tendrían que retractarlo al Ayuntamiento por no haber realizado ningún proyecto en este y haberse cumplido plazo, y no disponer de proyectos en otras zonas que están saturadas y colmatadas como la Cartuja", indica. "Si tenemos que hacer cambios en el PGOU para mejorar esta zona de la ciudad, no hay que aminorarse", añade.

En su opinión, "cuando la Administración invierta en estos barrios, habrá un efecto Boomerang e invertirán en grandes proyectos las empresas privadas y la sociedad civil lo vera como una gran oportunidad". "Se trata de trabajar conjuntamente no en una única vía", matiza.