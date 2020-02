La Generalitat designa a Alcoi com a capital de la Cultura Valenciana 2020-2021

La Generalitat Valenciana ha distingit a Alcoi (Alacant) com a capital de la Cultura Valenciana 2020-2021, segons ha informat aquest dimecres el consistori alcoià, que ha recordat que la ciutat va presentar la seua candidatura amb l'aval del Consell de Cultura.

La distinció com a capital cultural valenciana és un segell anual creat per Cultura de la Generalitat en 2016 amb l'objectiu d'incentivar la vertebració de la cultura, que reconeix les poblacions que destaquen per fer una aposta ferma per la cultura com a instrument de cohesió social i foment econòmic, ha incidit l'ajuntament.

"Amb aquest reconeixement, es vol promoure des de la Generalitat una descentralització de l'oferta cultural, millorar les comunicacions entre la Generalitat i els agents culturals de tot el territori valencià i garantir l'accés universal a la cultura", han prosseguit.

El projecte d'Alcoi es denomina 'Arrels de Futur' i el consistori municipal ha argumentat perquè la ciutat mereixia aquesta distinció explicant que s’han portat a terme activitats de promoció i producció cultural i recursos educatius i socials amb fonts amb la cultura i entitats socials.

També parla del Patrimoni com a eix de la riquesa cultural, distingint patrimoni arqueològic, arquitectònic, industrial, musical, documental, els seus museus i els seus ponts.

Unas 11.000 personas participan en el desfile de la Entradas de las tropas moras y cristianas de las fiestas de Alcoy. EFE/MORELL

El consistori ha precisat que 'Arrels de Futur' explica el valor singular del Patrimoni Immaterial, així com les connexions entre el Patrimoni Natural i el Patrimoni Cultural, el fenomen festiu com a part inseparable de la personalitat cultural, la promoció turística com a oportunitat d'acció cultural i el factor participatiu com a eix de les polítiques culturals avançades.

"La Generalitat ha reconegut un treball ben fet i ara se'ns presenta sense cap mena de dubte un repte que assumim amb il·lusió i compromís ferm de demostrar el perquè Alcoi ha merescut el reconeixement de la Capitalitat Cultural Valenciana", ha conclòs l'alcalde alcoià Toni Francés.

Projectes

Pel que respecta al projecte cal destacar les accions iniciades i d'immediata implementació, com l'IVAM CADA Alcoi, la Xarxa de Biblioteques Municipals d'Alcoi, Tiquet Alcoi, el Catàleg interactiu de la Col·lecció Municipal d'Art, Zones Wifi, Complex tecnològic i cultural de Rodes i el Molinar.

Així mateix, s'ha emfatitzat que el projecte compta amb dos objectius: la fertilitat cultural de les bones pràctiques impulsores de la participació cultural, i la projecció històrica de la societat industrial com a factor de retrobament cultural.

Es proposa mantindre i potenciar la línia de la Setmana Modernista-Fira Modernista en aquest any especial de Capitalitat Cultural, per a consolidar-la al nivell de les altres dues fites anuals de la cultura i la tradició alcoiana: Moros i Cristians i la Ciutat de Nadal.

Es portaran avant accions com el Certamen literari Premi de Novel·la Isabel-Clara Simó, el Cicle d'Homenatge commemoratiu dels 25 Anys del traspàs d'Ovidi Montllor, el Cicle d'Homenatge a Pep Cortés, un Homenatge al pintor Antonio Gisbert, el Festival d'Animació Animalcoi, el I Congrés Nacional de Dansa Ciutat d'Alcoi, la Fira Modernista 2020, dedicada a la figura de Francisco Laporta, la Recuperació de la Porta de Cocentaina, la Mascletà Nocturna del 23 d'abril i el Museu de la Industrialització El Molinar.