Coronavirus.- Unió Sanitària Valenciana alerta de "falsos mites i boles" i demana a la població "tranquil·litat"

En aquest sentit, recorden que el Ministeri de Sanitat ha qualificat el risc per a la salut pública d'Espanya de "moderat". Afigen que, segons les estimacions del Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC), el risc que es produïsquen brots similars de COVID-19 al que està tenint lloc a Itàlia, en altres països d'Europa, es considera moderat-alt.

No obstant açò, el Ministeri recorda que si açò ocorreguera, Espanya disposa de "mecanismes suficients de contenció, que inclouen protocols clínics, una xarxa assistencial i de salut pública coordinada i capacitat suficient per al diagnòstic i tractament dels casos".

L'associació valenciana ha difós informació, d'acord a les indicacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), sobre els bulos entorn de la malaltia "en els quals no cal caure".

En aquest sentit, assenyalen que el 2019-CoV no només afecta les persones majors o amb malalties preexistents, ja que gent de totes les edats pot ser infectada. L'OMS aconsella les persones de totes les edats que prenguen mesures per a protegir-se del virus, per exemple, seguint una bona higiene de les mans i una bona higiene respiratòria.

Així mateix, la Unió recalca que no és cert que s'haja d'evitar el contacte amb ciutadans xinesos fins que se sàpia més sobre la malaltia. El que ha d'evitar-se, apunten, és el contacte proper amb qualsevol persona que haja estat a la Xina en els 14 dies anteriors i que presente símptomes de la malaltia. "En cas contrari, no ha d'evitar-se el contacte amb persones o comunitats xineses per se i en fer-ho es genera un estigma", insisteixen.

Igualment, rebutgen que menjar all pot ajudar a previndre la infecció de 2019-nCoV -aquest és un aliment saludable que pot tindre algunes propietats antimicrobianes però no hi ha proves que haja protegit les persones contra coronavirus-; que el fum o el gas dels focs artificials i els petards impedisquen la infecció -de fet, respirar-ho és perillós i no mata el virus- o que aplicar oli de sèsam en la pell siga una mesura efectiva de prevenció.

Tampoc funciona, continuen, beure una infusió de llavors d'anís -és una beguda que pot tindre algunes propietats hidratants però no hi ha constància en el brot actual que haja protegit les persones-; o que l'esbandida bucal amb gàrgares o amb solució salina en el nas evite el contagi.

L'agrupació de sanitaris afig que "actualment, no hi ha cap medicament o vacuna específics per al coronavirus que haja sigut completament provat quant a la seua seguretat i eficàcia".

Finalment, recorda que els símptomes del COVID-19 més comuns inclouen febra, tos i sensació de falta d'aire. En alguns casos també pot haver-hi símptomes digestius com diarrea i dolor abdominal.

En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Els casos més greus, generalment ocorren en persones ancianes o que pateixen alguna altra malaltia com, per exemple, del cor, del pulmó o problemes d'immunitat.

MESURES D'HIGIENE

Les mesures genèriques de protecció individual davant de malalties respiratòries inclouen realitzar una higiene de mans freqüent (llavat amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn; evitar el contacte estret amb persones que mostren signes d'afecció respiratòria, com tos o esternuts; mantindre una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda; cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o tossir o esternudar i llavar-se les mans. Aquestes mesures, a més, protegeixen davant de malalties freqüents com la grip.

No cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per a evitar aquesta infecció.