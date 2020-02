El biógrafo de Carlos de Inglaterra ataca a Meghan Markle: "Es una egoísta y una rencorosa"

Vayamos por partes, porque de sobra conocido es que hay un periodista en Reino Unido que le tiene una especial inquina y ojeriza a Meghan Markle. Ese presentador no es otro que Piers Morgan, quien además tiene un programa propio llamado Good Morning Britain. Bien, aquí comienza el relato.

El pasado lunes, aunque Morgan no estaba presente, fue a visitar el plató Tom Bower. Este señor es conocido en las islas británicas por haber escrito Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles, una de las más conocidas biografías de Carlos de Inglaterra.

Es decir, que se unían el programa que invitó para una entrevista a Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex, con la intención de que contara todos los detalles escabrosos de la relación con su hija, y el hombre que asegura que está trabajando en un libro sobre la esposa del príncipe Harry, a quien odia y con quien pretende sacar toda su bilis y su estilo mordaz, satírico e incisivo, como ya ha hecho con Tony Blair o Boris Johnson, entre otros.

Continuamos para bingo. Queda algo más de un mes (el día exacto es el 31 de marzo) para que se consume de una vez por todas el Sussexit. Es decir, la salida de Harry y Meghan de la Casa Real británica y del amparo de Buckingham Palace.

No solo eso, sino que el debate ahora está en una de las cláusulas de su salida y que viene impuesto directamente de boca de Isabel II: el uso o no del término royal.La abuela, claro está, se lo quiere prohibir. Pero ellos han contestado: "No te pertenece".

Y en medio de esta disputa se sitúa la entrevista a Bower. "Es una egoísta y una rencorosa", eran las palabras que le dedicaba el escritor a la exactriz, a la que acusaba de querer hacerse rica a expensas de la familia real y a quien calificaba de grosera y ruda con la reina.

De hecho, aseguró que ambos, Meghan sobre todo, pero también Harry, le estaban haciendo mucho daño a la abuela de este último (y bisabuela de Archie): "La declaración estaba escrita por Meghan con mucha ira, mucha furia y mucho rencor hacia la reina y puede destruir a la soberana de este país".

Para acabar, Bower tiró de una frase que el príncipe Harry dijo en una entrevista con cariño pero que se ha vuelto en contra de su esposa y sus detractores no cesan de usarla: "Lo que Meghan quiere, Meghan lo consigue".

Hay que recordar que no es la primera vez que el escritor, de 73 años, se convierte en otro azote más contra Meghan Markle. Cuando se produjo la escisión de los duques de Sussex y los duques de Cambridge con la Royal Foundation, él echó la culpa, claro, a la exactriz.

"El problema es que ella está tratando de ser Diana [Lady Di], está tratando de adoptar ese papel. No busca la privacidad, está en el ojo público 24/7 y por tanto debe tener un cierto tipo de comportamiento", afirmó, aunque también tuvo palabras para la inoperancia de Harry: "Es un tipo decente, pero fácilmente influenciable. Y se ha casado con una mujer que es decidida y muy ambiciosa".